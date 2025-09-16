Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’054 -0.7%  SPI 16’760 -0.8%  Dow 45’697 -0.4%  DAX 23’463 -1.2%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’397 -0.8%  Gold 3’697 0.5%  Bitcoin 90’697 -1.1%  Dollar 0.7882 -0.8%  Öl 68.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Papier The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren bedeutet
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 16.09.2025 16:02:28

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Amazon
184.28 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Amazon-Anteile bei 123.53 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amazon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.095 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’873.47 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 15.09.2025 auf 231.43 USD belief. Mit einer Performance von +87.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com