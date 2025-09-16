Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Amazon-Anteile bei 123.53 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amazon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.095 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’873.47 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 15.09.2025 auf 231.43 USD belief. Mit einer Performance von +87.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch