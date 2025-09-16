Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
16.09.2025 22:19:00
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank reduziert Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm
Die Deutsche Bank startet am morgigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro.
Deutsche BankDie Deutsche Bank-Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.
29.49 CHF -0.84%
Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.
Nachbörslich geht es für die Deutsche Bank-Aktie auf Tradegate mehr als drei Prozent nach unten.
DOW JONES
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Deutsche Bank AG,TK Kurikawa / Shutterstock.com,Martin Good / Shutterstock.com
