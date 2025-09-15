Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 15.09.2025 20:03:43

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Der Dow Jones zeigt sich am Montag kaum verändert.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0.07 Prozent auf 45’867.50 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.329 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.530 Prozent fester bei 46’077.14 Punkten in den Montagshandel, nach 45’834.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45’771.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 45’978.43 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, stand der Dow Jones bei 44’946.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der Dow Jones bei 42’197.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der Dow Jones bei 41’393.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8.20 Prozent zu Buche. Bei 46’137.20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 1.51 Prozent auf 231.59 USD), IBM (+ 1.26 Prozent auf 256.64 USD), Caterpillar (+ 1.03 Prozent auf 435.95 USD), Goldman Sachs (+ 0.87 Prozent auf 786.86 USD) und Apple (+ 0.74 Prozent auf 235.81 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-1.86 Prozent auf 81.27 USD), Coca-Cola (-1.18 Prozent auf 66.22 USD), Amgen (-1.15 Prozent auf 273.20 USD), 3M (-0.98 Prozent auf 156.33 USD) und McDonalds (-0.87 Prozent auf 302.74 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20’622’094 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.682 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

