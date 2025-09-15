Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 45’883.45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.329 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.530 Prozent auf 46’077.14 Punkte an der Kurstafel, nach 45’834.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45’978.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 45’771.88 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’946.12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’197.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41’393.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.24 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 46’137.20 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1.44 Prozent auf 231.43 USD), Apple (+ 1.12 Prozent auf 236.70 USD), IBM (+ 1.10 Prozent auf 256.24 USD), Microsoft (+ 1.07 Prozent auf 515.36 USD) und Caterpillar (+ 1.02 Prozent auf 435.94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-2.16 Prozent auf 81.02 USD), UnitedHealth (-1.31 Prozent auf 347.89 USD), Coca-Cola (-1.19 Prozent auf 66.21 USD), McDonalds (-1.09 Prozent auf 302.07 USD) und Travelers (-0.94 Prozent auf 276.30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’315’370 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.682 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.22 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch