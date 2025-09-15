Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’679 1.0%  Bitcoin 91’697 -0.2%  Dollar 0.7946 -0.3%  Öl 67.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vorschriften in Texas zwingt Tesla zu Kurswechsel beim Robotaxi
Tesla-Aktie: So scheitert der E-Autobauer in Indien
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Suche...
200.- Saxo-Deal

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 15.09.2025 22:33:56

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

Der Dow Jones zeigte sich am Montag wenig bewegt.

Coca-Cola
52.96 CHF -1.93%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 45’883.45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.329 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.530 Prozent auf 46’077.14 Punkte an der Kurstafel, nach 45’834.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45’978.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 45’771.88 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’946.12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’197.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41’393.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.24 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 46’137.20 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1.44 Prozent auf 231.43 USD), Apple (+ 1.12 Prozent auf 236.70 USD), IBM (+ 1.10 Prozent auf 256.24 USD), Microsoft (+ 1.07 Prozent auf 515.36 USD) und Caterpillar (+ 1.02 Prozent auf 435.94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-2.16 Prozent auf 81.02 USD), UnitedHealth (-1.31 Prozent auf 347.89 USD), Coca-Cola (-1.19 Prozent auf 66.21 USD), McDonalds (-1.09 Prozent auf 302.07 USD) und Travelers (-0.94 Prozent auf 276.30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’315’370 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.682 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.22 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten