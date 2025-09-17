Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’709 -1.1%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’329 -1.8%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’690 0.3%  Bitcoin 91’829 0.1%  Dollar 0.7864 -1.0%  Öl 68.5 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten
Nestlé-Aktie: Nach CEO-Aus - Auch Nestlé-Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank reduziert Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm
Suche...
Renditestarke Anlageklasse 17.09.2025 03:25:00

Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs

Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs

Kreditbesicherte Anleihen, sogenannte CLOs (Collateralised Loan Obligations), galten lange als Domäne institutioneller Grossinvestoren. Doch inzwischen ermöglichen ETFs auch Privatanlegern den Zugang zu dieser renditestarken Anlageklasse.

Der entsprechende Markt hat sich in den letzten fünf Jahren auf 1.3 Bio. Dollar mehr als verdoppelt, getrieben von der Nachfrage nach höheren Renditen und zur Vermeidung oder Reduktion des Risikos, dass steigende Zinsen den Anleihenwert drücken - ein deutlicher Nachweis für die Attraktivität des Segments.

Bei dieser ETF-Form handelt es sich um strukturierte Finanzprodukte, die durch einen diversifizierten Pool von erstrangig besicherten Unternehmenskrediten abgesichert sind. Diese Kredite werden in verschiedene Tranchen aufgeteilt, wobei AAA-bewertete Tranchen das geringste Risiko tragen und etwa 60 Prozent des Marktes ausmachen. Der entscheidende Vorteil: Die CLOs sind mehrheitlich variabel verzinst und passen sich somit automatisch an veränderte Zinsniveaus an, während traditionelle Anleihen bei steigenden Zinsen an Wert verlieren.

Für Anleger bieten diese ETFs attraktive Renditen von typischerweise 4 bis 6 Prozent bei AAA-Rating sowie eine geringe Korrelation zu traditionellen Anleihemärkten. Die breite Diversifikation über 200 oder mehr Kreditnehmer aus verschiedenen Branchen reduziert das Ausfallrisiko erheblich. Dennoch sollten sich Anleger der Komplexität bewusst sein: CLOs sind strukturierte Produkte mit Kreditrisiko, und die Liquidität kann in Stresssituationen eingeschränkt sein. Ein Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und eine moderate bis ausgewogene Risikobereitschaft sind empfehlenswert.

Der Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF ist der etablierteste ETF dieser Gattung im europäischen Markt mit einem Fondsvolumen von rund 95 Mio. Dollar. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.25 Prozent jährlich. Als aktiv verwalteter Fonds fokussiert er sich auf AAA-bewertete US-CLOs und investiert mindestens 80 Prozent des Portfolios in entsprechende Titel. Der ETF ist thesaurierend und reinvestiert alle Erträge automatisch. Besonders hervorzuheben ist die aktive Verwaltung: Werden Positionen herabgestuft, verkauft das Management diese zeitnah. Mit seiner Dollar-Denominierung eignet sich dieser ETF für Anleger, die bewusst eine Dollarexponierung suchen.

Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc ist der jüngste Neuzugang und wurde erst im Juli 2025 aufgelegt. Mit einem noch kleinen Fondsvolumen von 41 Mio. Fr. liegt der Fokus des thesaurierenden Fonds auf einem Euro-Portfolio mit AAA-Rating, wodurch für europäische Anleger das Dollar-Risiko eliminiert wird. Dabei richtet sich der ETF in seiner Anlagestrategie am J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) aus, der eine Referenzfunktion übernimmt.

Der Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist unterscheidet sich durch seine Ausschüttungspolitik von den Konkurrenten. Mit einem Fondsvolumen von 65 Mio. Franken und einer TER von 0.25 Prozent investiert er in Dollar-Portfolios mit AAA- und bis zu 20 Prozent AA-Rating. Die quartalsweisen Ausschüttungen machen ihn attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Der ETF wurde im Februar 2025 lanciert und kombiniert CLO-Exposure mit regelmässigen Cashflows.

Zusammengefasst: Die Wahl zwischen den drei ETFs hängt von individuellen Präferenzen ab. Der Janus Henderson ETF eignet sich für langfristige Anleger mit Dollartoleranz, der UBS ETF für europäische Investoren, die das Währungsrisiko vermeiden wollen, und der Invesco ETF für Anleger, die regelmässige Ausschüttungen bevorzugen.

Weitere Links:

Klumpenrisiko im Depot: So sichern ETF-Anleger ihr Portfolio ab
So können Anleger ihre ETFs in der Schweiz besteuern
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?

Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,Drozd Irina / Shutterstock.com,Christian Horz / Shutterstock.com

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX schliessen im Minus -- US-Börsen mit wenig Veränderung -- Asiens Börsen letztlich uneins
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.