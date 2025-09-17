Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs

Der entsprechende Markt hat sich in den letzten fünf Jahren auf 1.3 Bio. Dollar mehr als verdoppelt, getrieben von der Nachfrage nach höheren Renditen und zur Vermeidung oder Reduktion des Risikos, dass steigende Zinsen den Anleihenwert drücken - ein deutlicher Nachweis für die Attraktivität des Segments.

Bei dieser ETF-Form handelt es sich um strukturierte Finanzprodukte, die durch einen diversifizierten Pool von erstrangig besicherten Unternehmenskrediten abgesichert sind. Diese Kredite werden in verschiedene Tranchen aufgeteilt, wobei AAA-bewertete Tranchen das geringste Risiko tragen und etwa 60 Prozent des Marktes ausmachen. Der entscheidende Vorteil: Die CLOs sind mehrheitlich variabel verzinst und passen sich somit automatisch an veränderte Zinsniveaus an, während traditionelle Anleihen bei steigenden Zinsen an Wert verlieren.

Für Anleger bieten diese ETFs attraktive Renditen von typischerweise 4 bis 6 Prozent bei AAA-Rating sowie eine geringe Korrelation zu traditionellen Anleihemärkten. Die breite Diversifikation über 200 oder mehr Kreditnehmer aus verschiedenen Branchen reduziert das Ausfallrisiko erheblich. Dennoch sollten sich Anleger der Komplexität bewusst sein: CLOs sind strukturierte Produkte mit Kreditrisiko, und die Liquidität kann in Stresssituationen eingeschränkt sein. Ein Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und eine moderate bis ausgewogene Risikobereitschaft sind empfehlenswert.

Der Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF ist der etablierteste ETF dieser Gattung im europäischen Markt mit einem Fondsvolumen von rund 95 Mio. Dollar. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.25 Prozent jährlich. Als aktiv verwalteter Fonds fokussiert er sich auf AAA-bewertete US-CLOs und investiert mindestens 80 Prozent des Portfolios in entsprechende Titel. Der ETF ist thesaurierend und reinvestiert alle Erträge automatisch. Besonders hervorzuheben ist die aktive Verwaltung: Werden Positionen herabgestuft, verkauft das Management diese zeitnah. Mit seiner Dollar-Denominierung eignet sich dieser ETF für Anleger, die bewusst eine Dollarexponierung suchen.

Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc ist der jüngste Neuzugang und wurde erst im Juli 2025 aufgelegt. Mit einem noch kleinen Fondsvolumen von 41 Mio. Fr. liegt der Fokus des thesaurierenden Fonds auf einem Euro-Portfolio mit AAA-Rating, wodurch für europäische Anleger das Dollar-Risiko eliminiert wird. Dabei richtet sich der ETF in seiner Anlagestrategie am J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) aus, der eine Referenzfunktion übernimmt.

Der Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist unterscheidet sich durch seine Ausschüttungspolitik von den Konkurrenten. Mit einem Fondsvolumen von 65 Mio. Franken und einer TER von 0.25 Prozent investiert er in Dollar-Portfolios mit AAA- und bis zu 20 Prozent AA-Rating. Die quartalsweisen Ausschüttungen machen ihn attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Der ETF wurde im Februar 2025 lanciert und kombiniert CLO-Exposure mit regelmässigen Cashflows.

Zusammengefasst: Die Wahl zwischen den drei ETFs hängt von individuellen Präferenzen ab. Der Janus Henderson ETF eignet sich für langfristige Anleger mit Dollartoleranz, der UBS ETF für europäische Investoren, die das Währungsrisiko vermeiden wollen, und der Invesco ETF für Anleger, die regelmässige Ausschüttungen bevorzugen.