Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945.1800 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.0%  Bitcoin 92’796 1.0%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rating-Agentur Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und die Niederlande
Tesla-Aktie: So scheitert der E-Autobauer in Indien
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
SGS-Aktie: Chefin über Wachstumschancen und gescheiterte Bureau-Veritas-Übernahme
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 15.09.2025 07:39:58

Zinspolitik im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

An den grössten Börsen in Asien geht es zum Wochenstart mehrheitlich aufwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag schwächer.

So eröffnete der SMI etwas leichter und gab auch anschliessend ab. Er verabschiedete sich 0,8 Prozent tiefer bei 12'193,86 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenso in Rot. Der SPI verabschiedet sich 0,61 Prozent schwächer bei 16'945,18 Zähler, während SLI 0,44 Prozent im Minus bei 2'012,47 Stellen schloss.

Dabei war das Schwergewicht Novartis für den grössten Teil der Verluste verantwortlich. Der Pharmariese wurde von einem negativen Analystenkommentar belastet. Goldman Sachs hat die Titel auf "Sell" abgestuft. Die Bewertung erscheine angesichts bevorstehender Patentabläufe überzogen, hiess es zur Begründung.

Auch sonst hat sich die Stimmung im Verlaufe des Tages stetig eingetrübt. Vor dem anstehenden Wochenende hielten sich Anleger eher zurück, war im Markt zu hören. So rückt vor allem der in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer mehr in den Fokus der Anleger. Dabei ist aktuell eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Markt fest eingepreist.

Auch die Geopolitik stand weiter im Fokus. So hat Russland zusammen mit Belarus ein grosses Manöver begonnen. Diese wird in unmittelbarer Nähe zur Grenze von NATO- und EU-Staaten abgehalten, was die Spannungen in der Region weiter anheizen könnte. Zudem gab es bisher noch keine offizielle Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die verhängte Haftstrafe gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits vor der Verkündigung hatte Trump Strafzölle über 50 Prozent verhängt und könnte noch einmal nachlegen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX etwas stärker, im weiteren Verlauf drehte er aber leicht ins Minus, konnte dann aber wieder an die Nulllinie aufschliessen und ging letztlich 0,02 Prozent niedriger bei 23.698,15 Punkten ins Wochenende.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen relativ wenig bewegt und richtungslos entwickelt. Damit bleibt der DAX nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in seiner Konsolidierungsphase. Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So sind die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent gestiegen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich die US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,59 Prozent tiefer bei 45'834,22 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss 0,44 Prozent höher bei 22'141,10 Indexpunkten und schaffte ein neues Rekordhoch.

Anleger an den US-Börsen waren am Freitag nicht einer Meinung. "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners dennoch.

Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenbarometer neue Bestmarken aufgestellt. Erneut schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemässe Inflationszahlen zementierten die Erwartung einer moderaten Senkung der US-Leitzinsen in der kommenden Woche. Selbst einen grossen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten halten einige Beobachter für möglich. Für die kommenden Monate gehen Ökonomen von weiteren Senkungen aus.

Dagegen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins am Donnerstag wie weithin erwartet erneut nicht angetastet. Etliche Experten sehen den vorangegangenen Zinssenkungszyklus erst einmal als abgeschlossen an. Daher würden amerikanische Aktien zunehmend attraktiver für die Anleger als europäische Dividendenpapiere.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 44'768,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,22 Prozent auf 3'879,29 Indexpunkte und dreht anschliessend ins Minus.

In Hongkong legt der Hang Seng um 0,28 Prozent auf 26.463,48 Punkte zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14.09.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Neue Livetrading Serie)
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
12.09.25 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
12.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’714.90 19.89 BHDSPU
Short 12’992.37 13.90 UBSOUU
Short 13’482.46 8.93 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’193.86 12.09.2025 17:30:41
Long 11’694.62 18.81 SHFB5U
Long 11’466.73 13.98 BBWS3U
Long 10’969.88 8.93 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
15.09.25 55 North Mining Inc Registered Shs / Generalversammlung
15.09.25 AksharChem (India) Ltd Dematerialised / Generalversammlung
15.09.25 Amur Minerals Corporation Registered Shs / Quartalszahlen
15.09.25 AO World PLC / Generalversammlung
15.09.25 APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs / Generalversammlung
15.09.25 Belgravium Technologies PLC / Quartalszahlen
15.09.25 Bermaz Auto Bhd Registered Shs / Quartalszahlen
15.09.25 BeyondSpring Inc Registered Shs / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
15.09.25 Business NZ PSI
15.09.25 Tag der Lady Sorrows
15.09.25 Rightmove Immobilienindex (Jahr)
15.09.25 Rightmove Immobilienindex (Monat)
15.09.25 Vorläufige Handelsbilanz
15.09.25 Immobilienpreisindex
15.09.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
15.09.25 Urbane Investition (YTD) (Jahr)
15.09.25 Industrieproduktion (Jahr)
15.09.25 Consumer Price Index (YoY)
15.09.25 Großhandelspreisindex (Monat)
15.09.25 Großhandelspreisindex (Jahr)
15.09.25 Handelsbilanz
15.09.25 Industrieproduktion ( Monat )
15.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
15.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
15.09.25 Erzeuger- und Importpreise (Monat)
15.09.25 Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
15.09.25 Inflation des Preisindex für Großhandel
15.09.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
15.09.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
15.09.25 M2 Geldmenge
15.09.25 Haushaltsausgleich
15.09.25 Globale Handelsbilanz
15.09.25 Handelsbilanz EU
15.09.25 Handelsbilanz, nicht-EU
15.09.25 Handelsbilanz s.a.
15.09.25 Handelsbilanz n.s.a.
15.09.25 Staatshandelsdefizit
15.09.25 EZB-Mitglied Schnabel spricht
15.09.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
15.09.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
15.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
15.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
15.09.25 Großhandelsverkäufe (Monat)
15.09.25 Produktionsverkäufe (Monat)
15.09.25 NY Empire-State-Produktionsindex
15.09.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
15.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
15.09.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
15.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
15.09.25 Malaysia Day
15.09.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
15.09.25 Wachstum Importpreis ( Jahr )
15.09.25 Wachstum des Exportpreises

Meistgelesene Nachrichten

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
Ausblick: Lululemon Athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingebracht
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0803 0.0002
0.01
EUR/USD 1.1729 -0.0002
-0.02
USD/EUR 0.8526 0.0002
0.02
EUR/CHF 0.9343 0.0000
0.00
JPY/CHF 0.0054 0.0000
0.08
CHF/EUR 1.0704 0.0002
0.01
CHF/GBP 0.9256 -0.0003
-0.03
CHF/USD 1.2552 -0.0004
-0.03
CHF/JPY 185.1639 -0.2070
-0.11
USD/CHF 0.7965 -0.0003
-0.04
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.92
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-0.90
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-3.01
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-0.95
USD/BTC 0.0000 0.0000
-1.00
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-1.09
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-1.08
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-1.10
USD/ETH 0.0002 0.0000
-1.12
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-1.05
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-0.15
USD/ETC 0.0469 -0.0004
-0.94
BITCOIN/EUR 0.0705 0.0014
1.97
BITCOIN/GBP 0.0610 0.0011
1.90
BITCOIN/CHF 0.0659 0.0013
1.95

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}