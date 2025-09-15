Zinspolitik im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag schwächer.

So eröffnete der SMI etwas leichter und gab auch anschliessend ab. Er verabschiedete sich 0,8 Prozent tiefer bei 12'193,86 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenso in Rot. Der SPI verabschiedet sich 0,61 Prozent schwächer bei 16'945,18 Zähler, während SLI 0,44 Prozent im Minus bei 2'012,47 Stellen schloss.

Dabei war das Schwergewicht Novartis für den grössten Teil der Verluste verantwortlich. Der Pharmariese wurde von einem negativen Analystenkommentar belastet. Goldman Sachs hat die Titel auf "Sell" abgestuft. Die Bewertung erscheine angesichts bevorstehender Patentabläufe überzogen, hiess es zur Begründung.

Auch sonst hat sich die Stimmung im Verlaufe des Tages stetig eingetrübt. Vor dem anstehenden Wochenende hielten sich Anleger eher zurück, war im Markt zu hören. So rückt vor allem der in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer mehr in den Fokus der Anleger. Dabei ist aktuell eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Markt fest eingepreist.

Auch die Geopolitik stand weiter im Fokus. So hat Russland zusammen mit Belarus ein grosses Manöver begonnen. Diese wird in unmittelbarer Nähe zur Grenze von NATO- und EU-Staaten abgehalten, was die Spannungen in der Region weiter anheizen könnte. Zudem gab es bisher noch keine offizielle Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die verhängte Haftstrafe gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits vor der Verkündigung hatte Trump Strafzölle über 50 Prozent verhängt und könnte noch einmal nachlegen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX etwas stärker, im weiteren Verlauf drehte er aber leicht ins Minus, konnte dann aber wieder an die Nulllinie aufschliessen und ging letztlich 0,02 Prozent niedriger bei 23.698,15 Punkten ins Wochenende.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen relativ wenig bewegt und richtungslos entwickelt. Damit bleibt der DAX nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in seiner Konsolidierungsphase. Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So sind die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent gestiegen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich die US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,59 Prozent tiefer bei 45'834,22 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss 0,44 Prozent höher bei 22'141,10 Indexpunkten und schaffte ein neues Rekordhoch.

Anleger an den US-Börsen waren am Freitag nicht einer Meinung. "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners dennoch.

Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenbarometer neue Bestmarken aufgestellt. Erneut schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemässe Inflationszahlen zementierten die Erwartung einer moderaten Senkung der US-Leitzinsen in der kommenden Woche. Selbst einen grossen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten halten einige Beobachter für möglich. Für die kommenden Monate gehen Ökonomen von weiteren Senkungen aus.

Dagegen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins am Donnerstag wie weithin erwartet erneut nicht angetastet. Etliche Experten sehen den vorangegangenen Zinssenkungszyklus erst einmal als abgeschlossen an. Daher würden amerikanische Aktien zunehmend attraktiver für die Anleger als europäische Dividendenpapiere.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 44'768,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,22 Prozent auf 3'879,29 Indexpunkte und dreht anschliessend ins Minus.

In Hongkong legt der Hang Seng um 0,28 Prozent auf 26.463,48 Punkte zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires