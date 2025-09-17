Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Früher als geplant 17.09.2025 07:04:00

Nestlé-Aktie: Nach CEO-Aus - Auch Nestlé-Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück

Nestlé-Aktie: Nach CEO-Aus - Auch Nestlé-Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück

Nach der abrupten Entlassung von Nestlé-CEO Laurent Freixe Anfang September tritt nun Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke zurück.

Nestlé
71.87 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen
Bulcke hat sich entschlossen, früher als geplant aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen", wird Bulcke in der Mitteilung zitiert.

Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.

Nestlé hatte Freixe vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung nach nur einem Jahr im Amt entlassen. Freixe hatte mit einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstossen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt.

Nestlé gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat laut Angaben der London Stock Exchange Group zwei Anleihen in Euro ausgegeben. Die beiden Papiere haben demnach ein Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro, wie auch die Nachrichtenagentur "Dow Jones" berichtet.

Wie es weiter hiess, hat Nestlé einen Bond mit einer Laufzeit von 8 Jahren (600 Mio) und ein 13-jähriges Papier (500 Mio) emittiert. Den Erlös will der Konzern gemäss den Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

mk/jl

Vevey (awp)

DOW JONES

