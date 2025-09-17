Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Früher als geplant
17.09.2025 07:04:00
Nestlé-Aktie: Nach CEO-Aus - Auch Nestlé-Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Nach der abrupten Entlassung von Nestlé-CEO Laurent Freixe Anfang September tritt nun Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke zurück.
Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.
Nestlé hatte Freixe vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung nach nur einem Jahr im Amt entlassen. Freixe hatte mit einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstossen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt.
Nestlé gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat laut Angaben der London Stock Exchange Group zwei Anleihen in Euro ausgegeben. Die beiden Papiere haben demnach ein Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro, wie auch die Nachrichtenagentur "Dow Jones" berichtet.
Wie es weiter hiess, hat Nestlé einen Bond mit einer Laufzeit von 8 Jahren (600 Mio) und ein 13-jähriges Papier (500 Mio) emittiert. Den Erlös will der Konzern gemäss den Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.
mk/jl
Vevey (awp)
DOW JONES
