NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones im Fokus
|
16.09.2025 22:33:58
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus
Der Dow Jones ging im Minus aus dem Handelstag.
Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.27 Prozent auf 45’757.90 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.269 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.076 Prozent auf 45’848.39 Punkte an der Kurstafel, nach 45’883.45 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 45’667.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’967.11 Zähler.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44’946.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’515.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41’622.08 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7.94 Prozent zu. Bei 46’137.20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1.42 Prozent auf 159.54 USD), Amazon (+ 1.13 Prozent auf 234.05 USD), Caterpillar (+ 1.09 Prozent auf 440.67 USD), Procter Gamble (+ 0.78 Prozent auf 158.05 USD) und Apple (+ 0.61 Prozent auf 238.15 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2.33 Prozent auf 339.78 USD), NVIDIA (-1.61 Prozent auf 174.88 USD), Travelers (-1.57 Prozent auf 271.95 USD), Salesforce (-1.32 Prozent auf 239.31 USD) und Microsoft (-1.23 Prozent auf 509.04 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33’902’928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.665 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Die Merck-Aktie weist mit 9.08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:44
|NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten (finanzen.ch)
|
22:33
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
22:33
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22:33
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
22:33
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45’757.90
|-0.27%
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX schliessen im Minus -- US-Börsen mit wenig Veränderung -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen schlossen am Dienstag nur moderat tiefer. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}