SMI 12'019 -1.0%  SPI 16'709 -1.1%  Dow 45'758 -0.3%  DAX 23'329 -1.8%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5'372 -1.3%  Gold 3'690 0.3%  Bitcoin 91'829 0.1%  Dollar 0.7864 -1.0%  Öl 68.5 1.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten
Nestlé-Aktie: Nach CEO-Aus - Auch Nestlé-Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank reduziert Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm
Bitcoin steigt einen Tag vor US-Zinsentscheid auf Hoch seit Ende August
Dow Jones im Fokus 16.09.2025 22:33:58

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Der Dow Jones ging im Minus aus dem Handelstag.

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.27 Prozent auf 45’757.90 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.269 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.076 Prozent auf 45’848.39 Punkte an der Kurstafel, nach 45’883.45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45’667.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’967.11 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44’946.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’515.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41’622.08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7.94 Prozent zu. Bei 46’137.20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1.42 Prozent auf 159.54 USD), Amazon (+ 1.13 Prozent auf 234.05 USD), Caterpillar (+ 1.09 Prozent auf 440.67 USD), Procter Gamble (+ 0.78 Prozent auf 158.05 USD) und Apple (+ 0.61 Prozent auf 238.15 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2.33 Prozent auf 339.78 USD), NVIDIA (-1.61 Prozent auf 174.88 USD), Travelers (-1.57 Prozent auf 271.95 USD), Salesforce (-1.32 Prozent auf 239.31 USD) und Microsoft (-1.23 Prozent auf 509.04 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33’902’928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.665 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Merck-Aktie weist mit 9.08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

