Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets stuft Daimler Truck-Aktie mit Outperform ein

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemässe Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:26 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.8 Prozent auf 34.30 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645’723 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 2.2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 07.11.2025 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.