Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
08.10.2025 12:43:45
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets stuft Daimler Truck-Aktie mit Outperform ein
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch RBC Capital Markets.
Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemässe Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 12:26 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.8 Prozent auf 34.30 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645’723 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 2.2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 07.11.2025 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: mittags Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
10:42
|Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich (AWP)
|
07.10.25
|September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie (finanzen.net)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
03.10.25
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|12.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGute Laune am Schweizer Aktienmarkt - SMI legt zu -- DAX mit leichtem Plus -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Gewinnen. In Deutschland sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich rote Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}