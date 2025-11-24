Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Abspaltung geplant
|
24.11.2025 14:32:36
Continental-Aktie fester: Stellenabbau bei Contitech angekündigt
Der Autozulieferer Continental kündigt einen Stellenabbau bei seiner Kunststofftechnik-Tochter Contitech an.
"Die genaue Zahl der abzubauenden Stellen in Deutschland sowie die Art der Umsetzung hängen von der Ausgestaltung der Massnahmen in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ab", teilte Continental mit. Ein Grossteil der geplanten Veränderungen entfalle auf die in Hannover ansässigen Bereiche von Contitech.
Ein Teil der betroffenen Tätigkeiten solle dabei in Länder "mit wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen" verlagert werden. Das Unternehmen plane, die Massnahmen "so sozialverantwortlich wie möglich" zu gestalten.
Abspaltung im kommenden Jahr geplant
Continental will sich nach der Abspaltung seiner Autosparte Aumovio im kommenden Jahr auch von Contitech trennen. Im Konzern verbleiben soll nur das angestammte Reifengeschäft, auf das rund ein Drittel des bisherigen Konzernumsatzes entfällt.
Die Anpassung der Kostenstruktur sei davon aber unabhängig, sagte Philip Nelles, Mitglied des Continental-Vorstands und Leiter von Contitech: "Für unsere nachhaltige Zukunftsfähigkeit ist ein wettbewerbsfähiges Kostenniveau erforderlich, ganz gleich unter welcher Eigentümerschaft."
IGBCE: "Wir sind es leid"
Die Gewerkschaft IGBCE sprach dagegen davon, dass die Zerschlagung des Continental-Konzerns neue Opfer fordere. "Continental präsentiert Kahlschläge mittlerweile nahezu im Monatstakt", sagte Francesco Grioli, Mitglied im geschäftsführenden IGBCE-Hauptvorstand wie auch im Conti-Aufsichtsrat.
"Wir sind es leid, immer neue Geschichten von schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgetischt zu bekommen", sagte Grioli. "Was der Vorstand dabei regelmässig unterschlägt, ist, dass ein grosser Teil der Einschnitte allein auf die Filetierung und Selbstverzwergung eines Traditionskonzerns zurückzuführen ist."
Bereits im Januar hatte Contitech Werkschliessungen in vier Bundesländern angekündigt. Davon waren nach Unternehmensangaben rund 580 Arbeitsplätze in Bad Blankenburg (Thüringen), Stolzenau (Niedersachsen) und Moers (Nordrhein-Westfalen) sowie am Doppelstandort Frohburg und Geithain (Sachsen) betroffen. Zudem sollten die Aktivitäten am Standort Hamburg verkleinert und eine Produktionslinie in Hannover an einen anderen Standort verlagert werden.
Zeitweise steigt die Continental-Aktie im Schweizer Handel um 0,19 Prozent auf 62,86 Euro.
/cwe/DP/stw
HANNOVER (awp international)
