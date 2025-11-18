Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienempfehlung
|
18.11.2025 13:28:44
Commerzbank-Analyse: Sell-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Commerzbank-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:11 Uhr 3.7 Prozent auf 31.48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12.77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’207’492 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 105.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Commerzbank
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11:55
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.25
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)