12.11.2025 07:28:48

Brenntag grenzt Prognose nach unten ein und kündigt Stellenabbau an

DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als am Markt erwartet, die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr aber am unteren Ende eingegrenzt. Der seit September amtierende neue Konzernchef Jens Birgersson stellt die Unternehmensstrategie auf den Prüfstand, erteile Spekulationen über eine möglichen Aufspaltung aber eine Absage: Brenntag wird beide Geschäftsbereiche weiterhin unter dem Dach des Konzerns führen; eine vollständige Trennung werde nicht weiterverfolgt, teilte der DAX-Konzern mit und kündigte Initiativen an, um den Umsatz zu steigern, die Organisation zu vereinfachen und die Umsetzung zu verbessern. Die neue Strategie soll in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden und wird auch einen weltweiten Personalabbau umfassen.

"Meine ersten Monate waren von schwierigen Marktbedingungen geprägt, ohne dass kurzfristig Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen waren", sagte Birgersson laut der Mitteilung. "Wir müssen Brenntag im Kern stärken, weshalb wir zentrale Strukturen optimieren und vereinfachen sowie unsere Kostenbasis verbessern."

Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 8,6 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro, wie Brenntag weiter mitteilte. Das operative EBITA lag mit 243 Millionen Euro um 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten ging von 118,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 113,1 Millionen Euro zurück. Je Aktie verdiente Brenntag mit 78 Cent 4 Cent weniger.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,82 Milliarden, ein operatives EBITA von 239 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 102 Millionen bzw 0,71 Euro pro Aktie erwartet.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA "in Richtung des unteren Endes der Bandbreite" von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 01:29 ET (06:29 GMT)