Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’130 -0.8%  SPI 18’188 -0.7%  Dow 49’182 -0.4%  DAX 24’920.3500 0.3%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’954 0.0%  Gold 4’963 0.5%  Bitcoin 70’661 0.1%  Dollar 0.7890 0.0%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Chip-Sparte T-Head: Alibaba startet IPO-Vorbereitung ohne festen Zeitplan - So reagiert die Alibaba-Aktie
Intel-Aktie tiefrot: Umsatz sinkt, Gewinn steigt - Engpässe bremsen Wachstum
Victoria's Secret-Aktie gibt ab: US-Dessous-Label plant Filiale in Deutschland
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Anleger freuen
Suche...

CSG Group Aktie 152578911 / NL0015073TS8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mega-Börsengang 23.01.2026 16:35:00

Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Der Rüstungskonzern CSG feiert am heutigen Freitag seine Erstnotiz auf dem Börsenparkett. So läuft das IPO des Konkurrenten von Rheinmetall, RENK, TKMS & Co.

CSG Group
32.50 EUR 7.42%
Kaufen Verkaufen
• CSG-IPO voller Erfolg
• Starkes institutionelles Interesse bei begrenztem Angebotsvolumen
• Strategisch günstiger Zeitpunkt für einen Börsengang

25 Euro kosteten die CSG-Aktien zum Börsengang: Der Erstkurs lag mit 32 Euro deutlich darüber. Damit ist das IPO der Czechoslovak Group als Erfolg zu werten. Zuletzt wurden die Titel an der Euronext in Amsterdam bei 32,205 Euro gehandelt und damit 28,8 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

Börsengang in rekordverdächtigem Tempo

CSG hatte im Rahmen des Börsengangs Aktien im Gesamtwert von bis zu 3,8 Milliarden Euro an den Markt gebracht. Die Bücher öffneten sich am Dienstag und schlossen bereits wieder am Donnerstag. Damit legte CSG bei einem Börsengang ein rekordverdächtiges Tempo an den Tag, üblicherweise dauert ein Börsengang rund drei bis vier Wochen Vorbereitungszeit. Abnehmer der Aktien waren durchweg institutionelle Investoren wie Investmentfonds - sie beteiligten sich im Rahmen einer Privatplatzierung, dabei soll dpa zufolge die Nachfrage das Angebot überstiegen haben.

CSG kommt durch das Listing am Markt auf eine Bewertung von rund 25 Milliarden Euro, wobei Eigentümer Michal Strnad etwa 15 Prozent der Anteile verkauft hatte.

Rheinmetall-Konkurrent mit starker Auftragslage

CSG zählt zu den am schnellsten wachsenden Rüstungskonzernen weltweit und produziert Munition, Panzerfahrzeuge und Artillerie mit einem Auftragsbestand von 14 Milliarden Euro plus 32 Milliarden Euro Pipeline zum 30. September 2025. Die ersten neun Monate 2025 brachten pro forma 4,5 Milliarden Euro Umsatz (+82 Prozent) und 1,2 Milliarden Euro operatives EBITDA (+79 Prozent) bei einer Marge von 26,4 Prozent.

Zeitpunkt strategisch günstig gewählt

Für sein IPO hat CSG einen strategisch günstigen Zeitpunkt gewählt - inmitten eines Booms europäischer Rüstungsaktien. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie weitere geopolitische Verwerfungen etwa in Venezuela und im Iran sowie die Unsicherheit über den Fortbestand der NATO hatten insbesondere in Europa zuletzt für massive Aufrüstungsbemühungen gesorgt.

Die Kurse von Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS reagierten positiv: Im XETRA-Handel gewinnen Rheinmetall-Aktien zeitweise 1,68 Prozent auf 1'820,50 Euro, HENSOLDT-Titel zeigen sich 3,77 Prozent fester bei 86,75 Euro, während RENK-Aktien 2,82 Prozent höher bei 59,12 Euro notieren und die Aktien von TKMS um 0,4 Prozent auf 99,60 Euro gewinnen.

Für die hierzulande gehandelten Rüstungstitel stehen allerdings auch Entwicklungen im Hinblick auf die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine im Fokus. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über Frieden reden. Dies war in den Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos sowie des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml vereinbart worden. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Unterhändler der Kriegsparteien Russland und Ukraine damit wieder direkt miteinander sprechen.

Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze, auch wenn sich an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit Europas selbst bei einem Kriegsende in der Ukraine wenig ändern dürfte.

Rheinmetall baut Standort Silberhütte aus

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will auch am Standort Silberhütte in Sachsen-Anhalt wachsen. "Wir wollen in den nächsten Jahren 30 bis 40 Millionen Euro investieren, um die Pyrotechnik zu ergänzen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Standort Silberhütte der Rheinmetall Waffe Munition GmbH. "Wir wollen die Kapazitäten hier mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen." Aktuell habe Rheinmetall am Standort fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mindestens 100 sollten dazukommen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt.

Laut Papperger ist Silberhütte der grösste pyrotechnische Standort der Rheinmetall-Gruppe weltweit. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) besuchte das Unternehmen. Er sagte, es sei der Landesregierung und auch ihm persönlich wichtig, dass der Osten Deutschlands und damit Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen profitiere.

Redaktion finanzen.ch / (awp international)

Weitere Links:

Starke Switch-Verkäufe treiben Nintendo-Aktie - Analysten sehen mögliche Preisänderungen

Bildquelle: BalkansCat / Shutterstock.com

Nachrichten zu CSG Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu CSG Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:35 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’640.46 19.74 SD4B8U
Short 13’929.43 13.78 SW5BQU
Short 14’433.03 9.00 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’127.16 23.01.2026 16:51:05
Long 12’557.86 19.60 S3HB2U
Long 12’276.69 13.92 SK3BMU
Long 11’754.52 9.00 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

CSG Group 32.50 7.42% CSG Group

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Zurich-Aktie fester: Beazley lehnt auch verbesserte Offerte ab
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Moody‘s passt Rating für RENK-Aktie nach oben an: Auch Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Blick

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/04: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/04. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.01.2026 - 17.00 Uhr
16:56 VERMISCHTES/ROUNDUP: 'Monstersturm' zieht auf - Millionen in den USA gewarnt
16:55 Silberpreis steigt erstmals über 100 Dollar
16:36 ROUNDUP: Bericht: Trump-Vertrauter übernimmt deutsche Tanklager
16:36 ROUNDUP/Aktien New York: Uneinheitlich am Ende einer turbulenten Woche
16:35 USA: Michigan-Konsumklima legt stärker zu als erwartet
16:28 WDH/WOCHENAUSBLICK: Dax nach überstandenem Zoll-Schock auf Richtungssuche
16:23 AKTIE IM FOKUS: Intel zollen Rally Tribut - Ausblick enttäuscht
16:21 ROUNDUP 3/Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab
16:11 Rheinmetall-Aktie: Großinvestition am Standort Silberhütte