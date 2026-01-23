Chip-Sparte T-Head: Alibaba startet IPO-Vorbereitung ohne festen Zeitplan - So reagiert die Alibaba-Aktie

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IPO geplant 23.01.2026 08:55:27

Der chinesische Tech-Gigant Alibaba bereitet offenbar den Börsengang seiner Chip-Tochter T-Head - bekannt auch unter dem Namen Pingtouge - vor.

• Alibaba denkt offenbar über Ausgliederung und IPO von Chip-Sparte nach
• Viele Details zu T-Head-IPO noch offen
• Börsengang könnte globales Kräfteverhältnis im Halbleitermarkt beeinflussen

Bei T-Head handelt es sich um einen Geschäftsbereich von Alibaba, der sich auf das Design und die Produktion von KI- und Rechenzentrumschips spezialisiert hat. Die Sparte wurde 2018 gegründet und ist Teil von Alibabas langfristigen Ambitionen, eigene Halbleiter zu entwickeln, um kritische Technologien für Cloud-Dienste und KI-Workloads selbst kontrollieren zu können. Anders als in früheren Jahren, als Alibaba hauptsächlich interne Chips für eigene Systeme produziert hat, hat T-Head inzwischen auch externe Kunden und übernimmt kommerzielle Projekte, etwa beim Einsatz von KI-Beschleunigern in Rechenzentren grosser chinesischer Telekom-Konzerne.

Wie unter anderem "Reuters" berichtet, plane Alibaba nun eine Umstrukturierung von T-Head - zunächst zu einer eigenständigen Gesellschaft, die teilweise im Besitz der Mitarbeiter sein soll. Dieser Schritt dient dazu, das Unternehmen für einen Börsengang vorzubereiten und die Belegschaft in den Erfolg einzubinden. Erst nach dieser Neuordnung sollen die Möglichkeiten eines IPOs geprüft werden. Einen konkreten Zeitplan gebe es bislang jedoch nicht.

Marktreaktionen und strategischer Kontext

Die Aussicht auf einen IPO von Alibabas Chip-Sparte hat am Markt jedoch sofort Widerhall gefunden: An der Börse in Hongkong geht es am Freitag für die Alibaba-Aktie zeitweise um 2,61 Prozent nach oben auf 169,10 HKD. Der in den USA gelistete Alibaba-ADR stieg am Donnerstag im US-Handel an der NYSE um 5,05 Prozent auf 177,18 US-Dollar und legte nachbörslich noch um weitere 0,42 Prozent auf 177,93 US-Dollar zu.

Die Entscheidung von Alibaba, einen Börsengang von T-Head zu prüfen, dürfte Teil eines grösseren Trends in China sein: In den letzten Monaten haben mehrere heimische Chipfirmen erfolgreiche Börsengänge hinter sich gebracht, und Technologie-Konzerne wie Baidu.com haben ähnliche Pläne für ihre Halbleiter-Sparten angekündigt. Alibaba folgt damit dem Muster eines wachsenden "Chip-Booms", bei dem Investoren starkes Interesse an Unternehmen zeigen, die im globalen KI-Chip-Wettbewerb eine Rolle spielen könnten.

Der Schritt kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt für künstliche Intelligenz und entsprechende Hardware - allen voran Beschleuniger für KI-Modelle - stark wächst und zunehmend kapitalintensiv wird. T-Head-Chips konkurrieren in funktionalen Nischen mit internationalen Grössen wie NVIDIA, dessen Grafikprozessoren und AI-Beschleuniger weltweit dominieren. Ein Börsengang könnte T-Head zusätzliche Ressourcen verschaffen, um Forschung, Entwicklung und Produktion weiter zu beschleunigen und sich im globalen Wettbewerb besser zu behaupten.

Zugleich passt dieser Schritt zu Alibabas übergeordneter Unternehmensstrategie: Die Gruppe hat grosse Summen in Cloud-Infrastruktur und KI-Technologien investiert und will ihre Abhängigkeit von externen Zulieferern verringern. Durch die Schaffung einer eigenständigen, börsennotierten Chip-Einheit könnte Alibaba nicht nur Kapital aus dem Markt ziehen, sondern auch die Wahrnehmung als Technologie-Konzern mit eigener Silicon-Kompetenz schärfen.

Noch viele offene Fragen

Trotz nachvollziehbarer Beweggründe für die Entscheidung bleibt aktuell noch vieles offen: Zeitpunkt, Umfang und Börsenplatz des IPOs sind noch unbestimmt. Branchenkenner weisen zudem darauf hin, dass ein Börsengang ein langfristiges Projekt ist, das von regulatorischen Bedingungen, Marktstimmung und technologischen Fortschritten abhängt. Sollte Alibaba das IPO jedoch erfolgreich umsetzen, könnte dies nicht nur den Wert von T-Head steigern, sondern auch das globale Kräfteverhältnis im Halbleitermarkt beeinflussen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alibaba-Aktie steigt dank NVIDIA-Fantasie: Chinas Techkonzerne wollen sich H200-Chips sichern

Bildquelle: testing / Shutterstock.com

