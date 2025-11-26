Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.83 Prozent stärker bei 47’503.51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.959 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.34 Prozent tiefer bei 46’482.36 Punkten, nach 47’112.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47’196.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47’571.40 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 2.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’207.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45’418.07 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 44’860.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12.06 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2.46 Prozent auf 186.93 USD), Walmart (+ 2.21 Prozent auf 109.37 USD), Home Depot (+ 2.14 Prozent auf 306.10 EUR), Microsoft (+ 2.04 Prozent auf 486.72 USD) und Goldman Sachs (+ 1.48 Prozent auf 814.20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2.77 Prozent auf 227.64 USD), Merck (-0.44 Prozent auf 105.19 USD), IBM (-0.32 Prozent auf 303.50 USD), Procter Gamble (-0.24 Prozent auf 148.13 USD) und Honeywell (-0.07 Prozent auf 190.89 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 25’236’283 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.831 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

