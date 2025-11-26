Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’534 0.9%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9325 -0.2%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’168 0.9%  Bitcoin 72’334 2.5%  Dollar 0.8043 -0.4%  Öl 62.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Sika41879292Rheinmetall345850
Top News
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
Dogecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Tether: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Suche...
eToro entdecken

Honeywell Aktie 952258 / US4385161066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Kursentwicklung 26.11.2025 20:03:34

Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Dow Jones-Handel aktuell.

NVIDIA
145.61 CHF 3.57%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.83 Prozent stärker bei 47’503.51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.959 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.34 Prozent tiefer bei 46’482.36 Punkten, nach 47’112.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47’196.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47’571.40 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 2.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’207.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45’418.07 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 44’860.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12.06 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2.46 Prozent auf 186.93 USD), Walmart (+ 2.21 Prozent auf 109.37 USD), Home Depot (+ 2.14 Prozent auf 306.10 EUR), Microsoft (+ 2.04 Prozent auf 486.72 USD) und Goldman Sachs (+ 1.48 Prozent auf 814.20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2.77 Prozent auf 227.64 USD), Merck (-0.44 Prozent auf 105.19 USD), IBM (-0.32 Prozent auf 303.50 USD), Procter Gamble (-0.24 Prozent auf 148.13 USD) und Honeywell (-0.07 Prozent auf 190.89 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 25’236’283 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.831 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.96 B6CSKU
Short 13’611.24 13.88 BE6SJU
Short 14’127.61 8.84 BFES1U
SMI-Kurs: 12’822.24 26.11.2025 17:31:44
Long 12’303.72 19.96 S5YBIU
Long 12’008.15 13.73 SRKBVU
Long 11’518.84 8.99 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 47’525.24 0.88%

finanzen.net News

Datum Titel
20:00 Söder setzt auf Lösung im Rentenstreit
19:52 Fall gegen Trump zu versuchtem Wahlbetrug 2020 eingestellt
19:52 Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende
19:08 KORREKTUR/ROUNDUP/Telefon-Mitschnitt: Was lief zwischen Washington und Moskau?
19:07 KORREKTUR/Kreml: Telefon-Leaks sollen Friedensbemühungen torpedieren
18:50 ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron
18:37 Social-Media ab 16? Auch EU-Parlament fordert Mindestalter
18:36 Ukrainischer Korruptionsskandal: Ex-Minister Umjerow als Zeuge vorgeladen
18:35 Aktien Wien Schluss: ATX schließt so hoch wie noch nie
18:18 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Ukraine-Fortschritten