Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns habe ein neutrales bis positives Bild ergeben, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Er sieht für die Konsensschätzungen kaum Spielraum nach oben und geht davon aus, dass der Aktienkurs erst einmal in der Nähe der jüngsten Tiefs verharren dürfte. Bei den Aktienrückkäufen erwartet er im zweiten Halbjahr 2026 eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230.54
|
Abst. Kursziel*:
62.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 230.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
