Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’252 0.9%  Bitcoin 69’496 -4.3%  Dollar 0.8026 -0.2%  Öl 63 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliarden-Spende: Google-Gründer Sergey Brin verschenkt Alphabet-Aktien
Goldpreis klettert auf Höchststand seit sechs Wochen
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

185.19
CHF
-1.29
CHF
-0.69 %
09:00:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.12.2025 08:12:04

Salesforce Buy

Salesforce
185.19 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns habe ein neutrales bis positives Bild ergeben, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Er sieht für die Konsensschätzungen kaum Spielraum nach oben und geht davon aus, dass der Aktienkurs erst einmal in der Nähe der jüngsten Tiefs verharren dürfte. Bei den Aktienrückkäufen erwartet er im zweiten Halbjahr 2026 eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10 >15
Fallender Salesforce-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 375.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 230.54 		Abst. Kursziel*:
62.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 230.50 		Abst. Kursziel aktuell:
62.69%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten