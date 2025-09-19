Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.37 Prozent fester bei 46’315.27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.210 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46’056.55 Zählern und damit 0.186 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46’142.42 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’105.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’396.47 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1.02 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der Dow Jones 44’922.27 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’171.66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’025.19 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.25 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46’396.47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 3.47 Prozent auf 285.41 USD), Apple (+ 3.20 Prozent auf 245.50 USD), Microsoft (+ 1.86 Prozent auf 517.93 USD), Johnson Johnson (+ 1.17 Prozent auf 176.19 USD) und Salesforce (+ 1.15 Prozent auf 247.09 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-1.68 Prozent auf 70.89 USD), Chevron (-1.66 Prozent auf 156.21 USD), Walmart (-1.23 Prozent auf 102.33 USD), Walt Disney (-0.96 Prozent auf 113.76 USD) und Procter Gamble (-0.81 Prozent auf 156.04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 101’935’846 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.518 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch