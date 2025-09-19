Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 19.09.2025 22:34:31

Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu

Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu

Der Dow Jones zeigte am Freitag eine positive Tendenz.

Johnson & Johnson
139.20 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.37 Prozent fester bei 46’315.27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.210 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46’056.55 Zählern und damit 0.186 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46’142.42 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’105.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’396.47 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1.02 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der Dow Jones 44’922.27 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’171.66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’025.19 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.25 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46’396.47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 3.47 Prozent auf 285.41 USD), Apple (+ 3.20 Prozent auf 245.50 USD), Microsoft (+ 1.86 Prozent auf 517.93 USD), Johnson Johnson (+ 1.17 Prozent auf 176.19 USD) und Salesforce (+ 1.15 Prozent auf 247.09 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-1.68 Prozent auf 70.89 USD), Chevron (-1.66 Prozent auf 156.21 USD), Walmart (-1.23 Prozent auf 102.33 USD), Walt Disney (-0.96 Prozent auf 113.76 USD) und Procter Gamble (-0.81 Prozent auf 156.04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 101’935’846 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.518 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com