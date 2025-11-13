Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Walt Disney Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Disney nach Quartalzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unterhaltungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Karnovsky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung habe Disney für 2026 und 2027 ein zweistelliges EPS-Wachstum in Aussicht gestellt, was weitgehend den Erwartungen am Markt entspreche. Der Analyst wies noch darauf hin, dass Disney obendrein eine Verdopplung des Aktienrückkaufprogramms auf 7 Milliarden Dollar und eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent angekündigt habe./rob/ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walt Disney Overweight
|
Unternehmen:
Walt Disney
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 138.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 106.79
|
Abst. Kursziel*:
29.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 106.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.81%
|
Analyst Name::
David Karnovsky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:00
|Börse New York: S&P 500 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
15:42
|Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck (AWP)
|
14:30
|Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen (AWP)
|
13:39