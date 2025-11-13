NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Disney nach Quartalzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unterhaltungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Karnovsky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung habe Disney für 2026 und 2027 ein zweistelliges EPS-Wachstum in Aussicht gestellt, was weitgehend den Erwartungen am Markt entspreche. Der Analyst wies noch darauf hin, dass Disney obendrein eine Verdopplung des Aktienrückkaufprogramms auf 7 Milliarden Dollar und eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent angekündigt habe./rob/ck/jha/;