Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

83.76
CHF
-8.48
CHF
-9.19 %
17:30:00
BRXC
13.11.2025 16:14:05

Walt Disney Overweight

Walt Disney
83.76 CHF -9.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Disney nach Quartalzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unterhaltungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Karnovsky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Entwicklung habe Disney für 2026 und 2027 ein zweistelliges EPS-Wachstum in Aussicht gestellt, was weitgehend den Erwartungen am Markt entspreche. Der Analyst wies noch darauf hin, dass Disney obendrein eine Verdopplung des Aktienrückkaufprogramms auf 7 Milliarden Dollar und eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent angekündigt habe./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walt Disney Overweight
Unternehmen:
Walt Disney 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 106.79 		Abst. Kursziel*:
29.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 106.31 		Abst. Kursziel aktuell:
29.81%
Analyst Name::
David Karnovsky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

