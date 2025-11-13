Disney-Aktie fällt deutlich: Gewinnanstieg bleibt hinter den Erwartungen zurück

Der Entertainment-Riese Walt Disney hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Damit steigerte das Unternehmen seinen Gewinn nach einem EPS von 0,25 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen wurden dabei jedoch verfehlt: Experten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,05 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz belief sich auf 22,5 Milliarden US-Dollar, im Vorjahrszeitraum hatte Disney noch 22,45 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Expertenschätzungen hatten sich hier jedoch auf 22,76 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im Gesamtjahr summierte sich das EPS auf 6,85 US-Dollar (Vorjahr: 2,72 US-Dollar), das war mehr als von den Experten mit 5,87 US-Dollar je Aktie erwartet worden war. Zeitgleich setzte Disney im Gesamtjahr 94,4 Milliarden Dollar um und konnte - nach Umsätzen in Höhe von 90,90 Milliarden US-Dollar im Vorjahr - damit die Analystenschätzungen von 94,76 Milliarden US-Dollar nicht ganz übertreffen.

Die Disney-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 5,29 Prozent tiefer bei 110,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch