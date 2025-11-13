Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’575 -0.3%  Dow 48’121 -0.3%  DAX 24’188 -0.8%  Euro 0.9245 0.0%  EStoxx50 5’775 -0.2%  Gold 4’191 -0.1%  Bitcoin 81’232 0.3%  Dollar 0.7952 -0.4%  Öl 63.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Digitaler Euro ab 2029? EZB macht den Weg frei für europäische Digitalwährung
S&P 500 bleibt fest in Tech-Hand - NVIDIA, Apple & Microsoft treiben Gewinne
Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
Disney-Aktie fällt deutlich: Gewinnanstieg bleibt hinter den Erwartungen zurück
Suche...

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quantum-Crash 13.11.2025 15:44:16

D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch

D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch

Die Aktie des Quantum-Computing-Spezialisten D-Wave Quantum ist in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Anleger reagieren damit auf enttäuschende Quartalsergebnisse und wachsende Zweifel am Geschäftsmodell.

D-Wave Quantum
19.98 CHF -7.94%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave Quantum-Aktie unter Druck
• Quantum-Computing-Branche wird neu bewertet
• Benchmark-Analysten erhöhen Kursziel

Der Absturz der D-Wave Quantum-Aktie hat viele Investoren kalt erwischt. Nach einem spektakulären Höhenflug auf bis zu 46,75 US-Dollar Mitte Oktober notiert das Papier aktuell bei nur noch 26,40 US-Dollar an der NYSE. Dies entspricht einem Wertverlust von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Rekordhoch. Am Donnerstag geht es im Handel dann zeitweise 8,22 Prozent runter auf 24,23 US-Dollar.

Enttäuschende Quartalszahlen verstärken Unsicherheit

Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen haben die Sorgen der Investoren weiter verstärkt. D-Wave meldete für das dritte Quartal 2025 einen Verlust von 140 Millionen US-Dollar oder 0,41 US-Dollar je Aktie, nach einem Minus von 22,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies trotz einer Verdopplung des Umsatzes auf 3,7 Millionen US-Dollar. Laut FX Leaders hat besonders ein "forcierter Warrant-Einzug" die Anleger verunsichert, da dieser als Signal für akuten Finanzierungsbedarf interpretiert wurde. Die Profitabilität des Unternehmens scheint damit in weiter Ferne zu liegen.

Branchenweite Neubewertung trifft Quantum-Computing-Aktien

Der Kursverfall bei D-Wave steht nicht allein: Die gesamte Quantum-Computing-Branche befindet sich in einer Phase kritischer Neubewertung. Nach einem massiven Hype warnen Marktanalysten nun vor überzogenen Bewertungen. Obwohl D-Wave mit technologischen Fortschritten wie dem Advantage2-System mit 4.400 Qubits punkten kann, gelingt es dem Unternehmen bislang nicht, diese Innovation in substanzielles Umsatzwachstum und Gewinne umzumünzen. Diese Diskrepanz zwischen technologischem Potenzial und wirtschaftlicher Realität belastet den Aktienkurs erheblich.

Überraschende Kurszielanhebung als Hoffnungsschimmer

Trotz der aktuellen Turbulenzen gibt es auch positive Signale: Analysten von Benchmark erhöhten am 10. November 2025 ihr Kursziel für die D-Wave-Aktie von 20 US-Dollar auf 35 US-Dollar. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass Experten dem Unternehmen weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial zutrauen - allerdings steht diese optimistische Prognose derzeit klar im Schatten der akuten Vertrauenskrise am Markt. Wie AInvest berichtet, wird eine nachhaltige Kurserholung massgeblich davon abhängen, ob D-Wave seinen technologischen Vorsprung in einen rentablen Geschäftsbetrieb umwandeln kann.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie leichter: Idealo fordert 3,3 Milliarden Euro Schadensersatz von Google
KI-Star Palantir-Aktie: Analysten werden nach Rekordquartal zurückhaltender
Amazon-Aktie im Blick: Illegales Streaming soll härter bekämpft werden

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?