SMI 12'761 -0.3%  SPI 17'545 -0.5%  Dow 47'457 -1.7%  DAX 24'042 -1.4%  Euro 0.9221 0.0%  EStoxx50 5'743 -0.8%  Gold 4'190 0.5%  Bitcoin 76'912 -2.8%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 64.0 1.4% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens827766Swiss Re12688156Kuros32581411Kühne + Nagel International2523886
Siemens Energy-Aktie höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Krypto-Markt
Enel wird optimistischer: Höherer Gewinnausblick
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Philosophie von Dan Price: So wird man erfolgreich im Job
Raumfahrtkonzern mit Bilanz 14.11.2025 06:51:00

Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust

Der US-Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Virgin Galactic seine Verluste reduziert. Nachdem vor Jahresfrist ein Minus von 2,66 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, endete das aktuelle Berichtsquartal nun mit einem Verlust von 1,09 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten zuvor ein EPS von -1,433 US-Dollar prognostiziert.

Die Umsätze des Raumfahrtunternehmens blieben weiterhin überschaubar und lagen im Berichtszeitraum bei 0,37 Millionen US-Dollar nach 0,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 0,3 Millionen US-Dollar.

Die Virgin Galactic-Aktie reagiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,31 Prozent auf 3,54 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com