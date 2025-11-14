Virgin Galactic Aktie 135999215 / US92766K4031
|Raumfahrtkonzern mit Bilanz
|
14.11.2025 06:51:00
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Der US-Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert.
Virgin GalacticIm dritten Geschäftsquartal 2025 hat Virgin Galactic seine Verluste reduziert. Nachdem vor Jahresfrist ein Minus von 2,66 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, endete das aktuelle Berichtsquartal nun mit einem Verlust von 1,09 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten zuvor ein EPS von -1,433 US-Dollar prognostiziert.
2.67 CHF -7.47%
Die Umsätze des Raumfahrtunternehmens blieben weiterhin überschaubar und lagen im Berichtszeitraum bei 0,37 Millionen US-Dollar nach 0,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 0,3 Millionen US-Dollar.
Die Virgin Galactic-Aktie reagiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,31 Prozent auf 3,54 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
