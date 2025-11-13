Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1.53 Prozent tiefer bei 6’746.03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.694 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.424 Prozent auf 6’821.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’850.92 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’828.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’733.80 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.580 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’654.72 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’466.58 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 5’985.38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14.95 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Sealed Air (+ 18.53 Prozent auf 43.12 USD), Lyondellbasell Industries (+ 4.87 Prozent auf 45.42 USD), Cisco (+ 4.31) Prozent auf 77.15 USD), Albemarle (+ 3.79 Prozent auf 114.50 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.78 Prozent auf 707.50 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Robinhood (-9.51 Prozent auf 120.33 USD), Seagate Technology (-8.22 Prozent auf 259.98 USD), Interactive Brokers Group (-8.02 Prozent auf 66.87 USD), Super Micro Computer (-7.69 Prozent auf 35.00 USD) und Walt Disney (-7.68 Prozent auf 107.69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 30’989’819 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.041 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch