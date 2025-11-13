Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.65 Prozent schwächer bei 47’457.22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.711 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.495 Prozent auf 48’015.79 Punkte an der Kurstafel, nach 48’254.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’411.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’233.25 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.769 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 13.10.2025, einen Wert von 46’067.58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’922.27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 43’958.19 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11.95 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4.62 Prozent auf 77.38 USD), Nike (+ 2.85 Prozent auf 66.03 USD), Merck (+ 1.62 Prozent auf 92.93 USD), Chevron (+ 1.47 Prozent auf 155.58 USD) und Verizon (+ 0.76 Prozent auf 41.11 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-7.75 Prozent auf 107.61 USD), Goldman Sachs (-3.99 Prozent auf 805.50 USD), NVIDIA (-3.58 Prozent auf 186.86 USD), JPMorgan Chase (-3.41 Prozent auf 309.48 USD) und Caterpillar (-3.40 Prozent auf 553.55 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 60’817’438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.041 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.69 erwartet. Mit 6.71 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch