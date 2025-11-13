Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 0.9225 -0.3%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’171 -0.6%  Bitcoin 78’788 -2.8%  Dollar 0.7926 -0.7%  Öl 62.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aktien im Blick: Baidu holt auf - Apollo Go erreicht Niveau von Alphabets Waymo beim autonomen Fahren
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Korro Bio-Aktie stürzt dramatisch ab: Medikament verfehlt Zielwert - Koop mit Novo Nordisk auf Eis
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 13.11.2025 22:33:53

Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der Dow Jones verzeichnete zum Handelsende Verluste.

NVIDIA
147.29 CHF -3.95%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.65 Prozent schwächer bei 47’457.22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.711 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.495 Prozent auf 48’015.79 Punkte an der Kurstafel, nach 48’254.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’411.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’233.25 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.769 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 13.10.2025, einen Wert von 46’067.58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’922.27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 43’958.19 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11.95 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4.62 Prozent auf 77.38 USD), Nike (+ 2.85 Prozent auf 66.03 USD), Merck (+ 1.62 Prozent auf 92.93 USD), Chevron (+ 1.47 Prozent auf 155.58 USD) und Verizon (+ 0.76 Prozent auf 41.11 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-7.75 Prozent auf 107.61 USD), Goldman Sachs (-3.99 Prozent auf 805.50 USD), NVIDIA (-3.58 Prozent auf 186.86 USD), JPMorgan Chase (-3.41 Prozent auf 309.48 USD) und Caterpillar (-3.40 Prozent auf 553.55 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 60’817’438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.041 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.69 erwartet. Mit 6.71 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com