Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

Historisch
22.08.2025 13:15:22

Walt Disney
93.86 CHF -0.22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney von 140 auf 142 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der am 21. August gestartete Sport-Streamingdienst ESPN des Unterhaltungskonzerns biete hohes Wachstumspotenzial, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 etwas an./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

