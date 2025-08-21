Walt Disney 93.86 CHF -0.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney von 140 auf 142 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der am 21. August gestartete Sport-Streamingdienst ESPN des Unterhaltungskonzerns biete hohes Wachstumspotenzial, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 etwas an./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



