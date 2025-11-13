Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Donnerstag gab der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1.66 Prozent auf 6’737.49 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.694 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.424 Prozent schwächer bei 6’821.87 Punkten, nach 6’850.92 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’724.72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’828.05 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.705 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’654.72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’466.58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’985.38 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14.81 Prozent. Bei 6’920.34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sealed Air (+ 16.82 Prozent auf 42.50 USD), Lyondellbasell Industries (+ 5.10 Prozent auf 45.52 USD), Cisco (+ 4.62 Prozent auf 77.38 USD), Dow (+ 4.19 Prozent auf 23.11 USD) und Albemarle (+ 3.85 Prozent auf 114.57 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Robinhood (-8.61 Prozent auf 121.53 USD), Interactive Brokers Group (-7.79 Prozent auf 67.04 USD), Walt Disney (-7.75 Prozent auf 107.61 USD), Corning (-7.47 Prozent auf 82.36 USD) und Super Micro Computer (-7.44 Prozent auf 35.09 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 60’817’438 Aktien gehandelt. Mit 4.041 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch