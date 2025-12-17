Heidelberg Materials-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 14:56 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 221.50 EUR abwärts. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55’208 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Heidelberg Materials-Papier um 88.9 Prozent aufwärts.

