Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9450 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’189 -2.3%  Bitcoin 69’070 -1.4%  Dollar 0.8300 0.1%  Öl 107.3 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Apple-Aktie: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
UBS-Aktie: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Boeing-Aktie: Neue Software-Panne bei der 737 Max
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 28.09.2026 07:12:41

Asiens Börsen uneins

An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt fassten vor dem Wochenende noch einmal Mut.

Entsprechend startete der SMI bereits fester in den Tag und stieg dabei zeitweise sogar über die wichtige Marke von 14'000 Punkten. Allerdings gab er einen Grossteil seiner Gewinne seither ab und ging nur noch mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 13'945,71 Zählern ins Wochenende.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich insgesamt gut behauptet. Auch hier waren zum Handelsschluss kleine Gewinne von 0,33 Prozent bei 19'771,23 Einheiten bzw. 0,37 Prozent bei 2'245,45 Stellen zu sehen.

Damit war es ein versöhnlicher Wochenausklang für den Schweizer Aktienmarkt. Ölpreise und Zinssorgen blieben auch am Freitag die treibenden Kräfte am Markt. Entspannungssignale im Nahost-Konflikt liessen den Ölpreis jedoch etwas sinken, woraus Anleger vor dem Wochenende neuen Mut schöpften. So hat der Iran den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York.

Neben den Ölpreisen schien sich auch der Ausverkauf bei Anleihen zum Wochenschluss in Asien verlangsamt zu haben. "Doch der rasante Anstieg der weltweiten Renditen in dieser Woche lässt die Alarmglocken läuten", kommentierte eine Händlerin. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stieg am gestrigen Donnerstag um 12 Basispunkte und innerhalb von zwei Handelstagen um 28 Basispunkte. Aber auch die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen und die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ist deutlich gestiegen. Befeuert wurde dies nicht zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed, die weitere Zinserhöhungen vermuten lassen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende Gewinne zu sehen.

Bereits zum Handelsstart notierte der DAX merklich fester und liess sich im Handelsverlauf nicht von seinem Kurs abbringen, daran änderte auch ein kleiner Rücksetzer am Nachmittag nichts. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 0,56 Prozent höher bei 25'408,64 Zählern ins Wochenende.

Massgeblich verantwortlich für den Mut der Anleger waren leicht nachlassende Ölpreise, nachdem diese am Vorabend noch drastisch zulegten. Grund für die Entspannung am Ölmarkt waren indes wieder aufkommende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Denn Berichten zufolge habe der Iran den USA einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende vorgelegt. Demnach könnte die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hiess es aus dem Weissen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street waren am Freitag in Kauflaune.

Der Dow Jones präsentierte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 51'828,62 Punkte zu.
Der technologielastige NASDAQ Composite erzielte einen Zuwachs von 0,48 Prozent und schloss auf 27'068,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt und damit eine von starken Schwankungen geprägte Woche versöhnlich beendet. Für Rückenwind sorgten vor allem Technologiewerte rund um das Thema Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere Microsoft gefragt war. Gleichzeitig blieben die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen sowie die hohen Ölpreise wichtige Belastungsfaktoren. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte unterdessen für etwas Erleichterung. Insgesamt überwog zum Wochenschluss der Optimismus im Technologiesektor, während Zins-, Inflations- und geopolitische Risiken die Kaufbereitschaft weiterhin begrenzten.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost finden auch am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,1 Prozent auf 66'299,31 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt dagegen kräftige 1,74 Prozent auf 3'820,82 Zähler nach.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,64 Prozent auf 24'666,09 Punkte.

Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig aussergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

27.09.26 Logo WHS Quantencomputer vor dem Durchbruch? Diese 5 ETFs im Vergleich
25.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
28.09.26 A B Infrabuild Ltd Registered Shs / Generalversammlung
28.09.26 Aberdeen International IncShs / Generalversammlung
28.09.26 ACE Software Exports Ltd Registered Shs Partly Paid / Generalversammlung
28.09.26 Action S.A. / Quartalszahlen
28.09.26 Adcounty Media India Limited Registered Shs 144A Reg S / Generalversammlung
28.09.26 ADL PartnerAct. / Quartalszahlen
28.09.26 Admach Systems Limited Registered Shs 144A Reg S / Generalversammlung
28.09.26 Advit Jewels Limited Registered Shs 144A Reg S / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.09.26 St. Stephens Tag
28.09.26 BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
28.09.26 Corporate Service Price Index (YoY)
28.09.26 Industrial Production (MoM)
28.09.26 Industrial Confidence
28.09.26 Industrial Production (YoY)
28.09.26 Consumer Confidence
28.09.26 Handelsbilanz (MoM)
28.09.26 Einzelhandelsumsatz
28.09.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
28.09.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
28.09.26 Handelsbilanz, nicht-EU
28.09.26 UniCredit Bank EMI für das verarbeitende Gewerbe
28.09.26 BoE Ramsden Rede
28.09.26 Kumulativer Industrieertrag
28.09.26 Industrieproduktion
28.09.26 Manufacturing Output
28.09.26 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
28.09.26 Handelsbilanz, USD
28.09.26 Leistungsbilanz
28.09.26 Dallas Fed Herstellungsindex
28.09.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
28.09.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
28.09.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
28.09.26 BOK Herstellung BSI

Meistgelesene Nachrichten

Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Apple-Aktie: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1074 0.0028
2.71

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneins

An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.