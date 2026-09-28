Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt fassten vor dem Wochenende noch einmal Mut.

Entsprechend startete der SMI bereits fester in den Tag und stieg dabei zeitweise sogar über die wichtige Marke von 14'000 Punkten. Allerdings gab er einen Grossteil seiner Gewinne seither ab und ging nur noch mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 13'945,71 Zählern ins Wochenende.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich insgesamt gut behauptet. Auch hier waren zum Handelsschluss kleine Gewinne von 0,33 Prozent bei 19'771,23 Einheiten bzw. 0,37 Prozent bei 2'245,45 Stellen zu sehen.

Damit war es ein versöhnlicher Wochenausklang für den Schweizer Aktienmarkt. Ölpreise und Zinssorgen blieben auch am Freitag die treibenden Kräfte am Markt. Entspannungssignale im Nahost-Konflikt liessen den Ölpreis jedoch etwas sinken, woraus Anleger vor dem Wochenende neuen Mut schöpften. So hat der Iran den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York.

Neben den Ölpreisen schien sich auch der Ausverkauf bei Anleihen zum Wochenschluss in Asien verlangsamt zu haben. "Doch der rasante Anstieg der weltweiten Renditen in dieser Woche lässt die Alarmglocken läuten", kommentierte eine Händlerin. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stieg am gestrigen Donnerstag um 12 Basispunkte und innerhalb von zwei Handelstagen um 28 Basispunkte. Aber auch die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen und die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ist deutlich gestiegen. Befeuert wurde dies nicht zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed, die weitere Zinserhöhungen vermuten lassen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende Gewinne zu sehen.

Bereits zum Handelsstart notierte der DAX merklich fester und liess sich im Handelsverlauf nicht von seinem Kurs abbringen, daran änderte auch ein kleiner Rücksetzer am Nachmittag nichts. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 0,56 Prozent höher bei 25'408,64 Zählern ins Wochenende.

Massgeblich verantwortlich für den Mut der Anleger waren leicht nachlassende Ölpreise, nachdem diese am Vorabend noch drastisch zulegten. Grund für die Entspannung am Ölmarkt waren indes wieder aufkommende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Denn Berichten zufolge habe der Iran den USA einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende vorgelegt. Demnach könnte die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hiess es aus dem Weissen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street waren am Freitag in Kauflaune.

Der Dow Jones präsentierte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 51'828,62 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite erzielte einen Zuwachs von 0,48 Prozent und schloss auf 27'068,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt und damit eine von starken Schwankungen geprägte Woche versöhnlich beendet. Für Rückenwind sorgten vor allem Technologiewerte rund um das Thema Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere Microsoft gefragt war. Gleichzeitig blieben die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen sowie die hohen Ölpreise wichtige Belastungsfaktoren. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte unterdessen für etwas Erleichterung. Insgesamt überwog zum Wochenschluss der Optimismus im Technologiesektor, während Zins-, Inflations- und geopolitische Risiken die Kaufbereitschaft weiterhin begrenzten.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost finden auch am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,1 Prozent auf 66'299,31 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt dagegen kräftige 1,74 Prozent auf 3'820,82 Zähler nach.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,64 Prozent auf 24'666,09 Punkte.

Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig aussergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires