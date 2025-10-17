Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BASF-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von BASF konnte um 13:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.8 Prozent auf 43.53 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21.76 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1’219’528 BASF-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 8.0 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 29.10.2025 gerechnet.

