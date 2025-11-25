Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Abercrombie Fitch lädt am 26.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,56 Prozent auf 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch noch 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,46 USD je Aktie, gegenüber 6,53 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,87 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch