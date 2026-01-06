Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quantenpionier 06.01.2026 17:10:00

D-Wave Quantum unterbricht Rally: CES 2026 bewegt Anleger

Die Aktie von D-Wave Quantum steht derzeit im Fokus der Anleger, da der Konzern an der in Las Vegas stattfindenden CES teilnimmt.

• D-Wave wegen Teilnahme an CES im Blick
• Sponsor des "CES Foundry"-Events am 7. und 8. Januar
• Verstärkter Handel mit Optionen auf D-Wave

Die Aktie von D-Wave Quantum sorgte am Montag an der NYSE einmal mehr für Schlagzeilen, nachdem sie im Tagesverlauf einen deutlichen Anstieg verzeichnete und am Ende der Sitzung rund 8,92 Prozent höher bei 30,64 US-Dollar schloss. Am Dienstag geht es abwärts: Die Titel stehen zeitweise bei 30,48 US-Dollar um 0,52 Prozent tiefer.

Auftritt auf CES im Blick

Marktbeobachter führten den Kursanstieg vor allem auf ein wachsendes Interesse der Anleger am Quantencomputing-Sektor und die zunehmende Aufmerksamkeit für D-Wave im Zuge der Consumer Electronics Show (CES 2026) in Las Vegas zurück. Im Rahmen der CES - die vom 6. bis 9. Januar stattfindet - will D-Wave seine Technologien und kommerziellen Anwendungsmöglichkeiten präsentieren. Drüber hinaus ist D-Wave Sponsor des "CES Foundry"-Events am 7. und 8. Januar 2026. Dabei wird der Quanten-Pionier seine hybriden Quanten-Klassik-Solver und seine energieeffiziente Annealing-Technologie einem breiten Fachpublikum präsentieren. Laut Murray Thom, Vice President bei D-Wave, signalisiert dieser Schritt, dass die Technologie die reine Forschungsphase verlassen hat und zunehmend im wirtschaftlichen Mainstream ankommt, wie es in der entsprechenden Presseaussendung heisst.

Die Veranstaltung in Las Vegas gilt als wichtiger Katalysator für technologieorientierte Titel, da Investoren auf neue Produkt-Demonstrationen und Partnerschaften hoffen, die die Marktstellung des Unternehmens stärken könnten.

Optionenhandel und spekulative Aktivitäten

Neben der reinen Kursentwicklung spielten laut Berichten auch Aktivitäten im Optionsmarkt eine Rolle beim Kursanstieg zum Wochenauftakt: Eine erhöhte Nachfrage nach Call-Optionen deutete darauf hin, dass spekulative Anleger auf weitere Kursgewinne in der zeitlichen Nähe zur CES setzen. Dies kann kurzfristig die Volatilität verstärken, insbesondere bei einem Titel wie D-Wave, der schon in der Vergangenheit durch starke Schwankungen auffiel.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Holcim-Aktie wenig bewegt: Zukauf stärkt Wachstum bei Gebäudelösungen

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

