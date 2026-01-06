Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 17:19:44

Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige geringfügige Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Für das Konsumgütergeschäft rechnet er für 2025 mit einem flächenbereinigten Wachstum von 2,5 Prozent und senkte seine Prognose für 2026 auf 3,1 Prozent.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 17:02 Uhr 1.5 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.92 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139’426 Beiersdorf-Aktien. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

