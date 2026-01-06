Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige geringfügige Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Für das Konsumgütergeschäft rechnet er für 2025 mit einem flächenbereinigten Wachstum von 2,5 Prozent und senkte seine Prognose für 2026 auf 3,1 Prozent.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 17:02 Uhr 1.5 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.92 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139’426 Beiersdorf-Aktien. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.