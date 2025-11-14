Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
14.11.2025 16:17:00
Bechtle-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn steigen - Ausblick 2025 bestätigt
Bechtle hat im dritten Quartal neben Umsatzzuwächsen auch die Gewinne wieder gesteigert.
MDAX und TecDAX notiert ist, "zurück auf einem klaren Wachstumskurs". Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, auch wenn das Ziel beim Vorsteuergewinn im vierten Quartal ein Wachstum von 25 Prozent erfordere. "Uns ist durchaus bewusst, dass die erwartete Ergebnissteigerung im vierten Quartal ambitioniert ist", sagt CEO Thomas Olemotz. "Wir haben aber auch in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass Bechtle in der Lage ist, einen sehr starken Endspurt zu zeigen. Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch."
Bechtle peilt für das Gesamtjahr ein Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 5 Prozent unter und 5 Prozent über dem Vorjahreswert an, die EBT-Marge leicht rückläufig bis auf Vorjahresniveau. Den Umsatz sieht der Konzern zwischen 3 Prozent unter und 3 Prozent über dem Vorjahreswert.
Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 13,82 Prozent höher bei 39,70 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Bechtle AG
