Hauptsitz verlegt 10.03.2026 14:18:07

Swissquote-Aktie freundlich: Banking-App Yuh strebt eine Million Kunden an

Die Banking-App Yuh strebt weiteres starkes Wachstum an und stellt sich organisatorisch neu auf.

Das Unternehmen traue sich zu, mittelfristig auf eine Million Kunden zu wachsen, sagte CEO Jan De Schepper in der TV-Sendung "CEO Talk" von TeleZüri.

Derzeit zählt Yuh laut De Schepper rund 400'000 Kunden, während sich die Kundenvermögen auf etwa 3,6 Milliarden Franken belaufen. Mit zusätzlichen Investitionen und einem Ausbau der Standorte soll das Wachstum weiter beschleunigt werden.

Trotz der vollständigen Übernahme durch die Onlinebank Swissquote soll Yuh eigenständig bleiben. Eine Integration in den Mutterkonzern stehe nicht zur Diskussion, betonte De Schepper. Vielmehr wolle man der Marke bewusst eine eigenständige Positionierung im Retailbanking geben.

Im Zuge dessen verlegt Yuh seinen Hauptsitz von Gland in die Stadt Zürich. Das Unternehmen habe dafür einen neuen Mietvertrag an der Josefstrasse unterschrieben und plane, mit zunehmendem Wachstum auch zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

"Die Mehrheit unserer Kunden ist in der Deutschschweiz. Darum ist es wichtig, dass der Hauptsitz auch in der Deutschschweiz ist", sagte De Schepper. Und ergänzt: "Wir erhoffen uns zusätzliche Freiheiten für Yuh."

Parallel prüft Yuh laut dem CEO auch eine Expansion ins Ausland, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. Ziel sei es, den Markt für digitale Bankdienstleistungen im Retailsegment weiter auszubauen.

An der Gebührenstruktur wolle das Unternehmen dabei festhalten. Depotgebühren seien auch künftig nicht geplant, sagte De Schepper.

Die Swissquote-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,94 Prozent auf 408,20 Franken.

ra/rw

Zürich (awp)

