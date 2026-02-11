Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Siemens lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Siemens die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 2,14 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,71 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,00 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,35 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,78 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,92 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 78,91 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch