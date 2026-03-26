Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller veröffentlichte am Donnerstag einen ersten Ausblick auf den Bericht über das zweite Geschäftsquartal am 13. Mai. Der Experte erwartet grundsätzlich solide Resultate von den Münchnern. Sie dürften aber auch volatile Devisenmärkte und Bezüge zum eindeutig unsicheren Wirtschaftsumfeld zeigen./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
209.05 €
|
Abst. Kursziel*:
55.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
208.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.65%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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