Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Die Siemens-Aktie wurde im Januar 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Siemens-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,00 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens-Kurs an der Börse XETRA bei 256,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 277,00 EUR 8,08 26.01.2026 UBS AG - - 20.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 264,00 EUR 3,00 15.01.2026 UBS AG 255,00 EUR -0,51 14.01.2026 Barclays Capital 195,00 EUR -23,92 14.01.2026 RBC Capital Markets 245,00 EUR -4,41 13.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 17,05 13.01.2026 Bernstein Research 290,00 EUR 13,15 07.01.2026 Deutsche Bank AG 230,00 EUR -10,26 06.01.2026

