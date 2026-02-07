Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aussichten 07.02.2026 12:32:00

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Siemens-Aktie im abgelaufenen Monat.

Siemens
125.00 EUR 2.46%
Die Siemens-Aktie wurde im Januar 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Siemens-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,00 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens-Kurs an der Börse XETRA bei 256,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.01.2026
Jefferies & Company Inc.277,00 EUR8,0826.01.2026
UBS AG--20.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.264,00 EUR3,0015.01.2026
UBS AG255,00 EUR-0,5114.01.2026
Barclays Capital195,00 EUR-23,9214.01.2026
RBC Capital Markets245,00 EUR-4,4113.01.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR17,0513.01.2026
Bernstein Research290,00 EUR13,1507.01.2026
Deutsche Bank AG230,00 EUR-10,2606.01.2026

Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com,Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com