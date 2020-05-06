Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
19.09.2025 12:53:40

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften ein solides Wachstum belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Labor- und Pharmazulieferer dürfte zudem die Wachstumsziele für die Biotechnologie-Sparte Bioprocess Solutions (BPS) zum oberen Ende der avisierten Jahresspanne hin konkretisieren./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
205.90 € 		Abst. Kursziel*:
26.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
209.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.28%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

