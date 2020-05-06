Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 12:53:40
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften ein solides Wachstum belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Labor- und Pharmazulieferer dürfte zudem die Wachstumsziele für die Biotechnologie-Sparte Bioprocess Solutions (BPS) zum oberen Ende der avisierten Jahresspanne hin konkretisieren./gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
205.90 €
|
Abst. Kursziel*:
26.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
209.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.28%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:53
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Sartorius vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|291.00
|62.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|13:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Intel Underweight
|13:47
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Richemont Overweight
|13:29
|
Deutsche Bank AG
Roche Sell
|13:22
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy