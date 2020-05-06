Sartorius vz. 179.22 CHF -0.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften ein solides Wachstum belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Labor- und Pharmazulieferer dürfte zudem die Wachstumsziele für die Biotechnologie-Sparte Bioprocess Solutions (BPS) zum oberen Ende der avisierten Jahresspanne hin konkretisieren./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST





