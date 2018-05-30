Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’871 0.1%  Bitcoin 94’584 0.2%  Dollar 0.7976 0.1%  Öl 65.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur
Suche...

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

615.00
CHF
-6.00
CHF
-0.97 %
30.05.2018
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 22:32:20

RATIONAL Outperform

RATIONAL
583.13 CHF -4.94%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 1020 auf 1035 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensiven Eigenschaften des Großküchenausrüsters in typischen Auf- und Abwärtszyklen. Zudem hob er die starke Wettbewerbsposition und hohen Markteintrittsbarrieren hervor. Rational profitiere von positiven langfristigen Trends in der Gastronomie und Foodservice-Branche und verfüge über eine solide Bilanz./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’035.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
660.00 € 		Abst. Kursziel*:
56.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
694.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.14%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten