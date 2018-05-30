RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 1020 auf 1035 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensiven Eigenschaften des Großküchenausrüsters in typischen Auf- und Abwärtszyklen. Zudem hob er die starke Wettbewerbsposition und hohen Markteintrittsbarrieren hervor. Rational profitiere von positiven langfristigen Trends in der Gastronomie und Foodservice-Branche und verfüge über eine solide Bilanz./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’035.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
660.00 €
|
Abst. Kursziel*:
56.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
694.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.14%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
