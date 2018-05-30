NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 1020 auf 1035 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensiven Eigenschaften des Großküchenausrüsters in typischen Auf- und Abwärtszyklen. Zudem hob er die starke Wettbewerbsposition und hohen Markteintrittsbarrieren hervor. Rational profitiere von positiven langfristigen Trends in der Gastronomie und Foodservice-Branche und verfüge über eine solide Bilanz./rob/ck/he;