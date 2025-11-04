Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMC Entertainment gewährt Anlegern Einblicke in die Bücher.

AMC Entertainment wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,189 USD. Dies würde einen Verlust von 215,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AMC Entertainment -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll AMC Entertainment nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,667 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

