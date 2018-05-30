Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RATIONAL Aktie

615.00
CHF
-6.00
CHF
-0.97 %
30.05.2018
SWX
02.10.2025

RATIONAL Overweight

RATIONAL
583.13 CHF -4.94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RATIONAL AG Overweight
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
816.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
660.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.64%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
694.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.58%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

