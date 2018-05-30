Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

615.00
CHF
-6.00
CHF
-0.97 %
30.05.2018
SWX
02.10.2025 09:56:16

RATIONAL Hold

RATIONAL
583.13 CHF -4.94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Der schwächere US-Dollar und die US-Zölle dürften im dritten Quartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er prognostiziert einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 308 Millionen Euro, was zu einem operativen Gewinn (Ebit) auf Vorjahresniveau führen sollte./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
741.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
660.00 € 		Abst. Kursziel*:
12.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
709.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.51%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

