27.08.2025 09:16:31
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster sei eines der qualitativ besten Unternehmen unter seiner Bewertung, schrieb Simon Keller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die aktuelle Bewertung biete eine gute Einstiegschance./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
750.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
648.50 €
|
Abst. Kursziel*:
15.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
648.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.74%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|09:16
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|615.00
|-0.97%
