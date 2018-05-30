Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1000 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei an der Zeit, eine positivere Bewertung der Aktie des Großküchenausstatters vorzunehmen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Belastung durch US-Zölle sei zu bewältigen. Angesichts des hochqualitativen Geschäftsmodells erschienen die jüngsten Senkungen der Konsensschätzungen übertrieben./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

