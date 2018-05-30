|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1000 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei an der Zeit, eine positivere Bewertung der Aktie des Großküchenausstatters vorzunehmen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Belastung durch US-Zölle sei zu bewältigen. Angesichts des hochqualitativen Geschäftsmodells erschienen die jüngsten Senkungen der Konsensschätzungen übertrieben./rob/mf/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’020.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
654.00 €
|
Abst. Kursziel*:
55.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
655.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.61%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
07.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
06.08.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EQS-News: Rational AG setzt im zweiten Quartal 2025 den erfolgreichen Jahresstart fort (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025 (EQS Group)
|
04.08.25