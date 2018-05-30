|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
750.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
646.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
653.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.85%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
06.08.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EQS-News: Rational AG setzt im zweiten Quartal 2025 den erfolgreichen Jahresstart fort (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025 (EQS Group)
|
04.08.25
|Ausblick: RATIONAL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.07.25
|RATIONAL-Aktie: Was Analysten von RATIONAL erwarten (finanzen.net)
Analysen zu RATIONAL AG
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.04.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|05.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|04.07.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|615.00
|-0.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Diageo Neutral
|09:12
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
RATIONAL Buy
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|08:56
|
DZ BANK
Fraport Halten