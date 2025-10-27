Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie

Analystenerwartungen 27.10.2025 17:06:00

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das erwarten Experten von den anstehenden Geschäftszahlen von Novartis.

Novartis
103.12 CHF -0.92%
Novartis lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Novartis die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novartis noch 1,60 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Novartis 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,88 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Novartis 12,96 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,95 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 50,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

