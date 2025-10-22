Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.3%  SPI 17’305 -0.3%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’274 -0.2%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’663 -0.4%  Gold 4’092 -0.8%  Bitcoin 86’206 -0.4%  Dollar 0.7964 0.1%  Öl 62.4 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Suche...
Plus500 Depot
Wartefrist beendet 22.10.2025 09:27:00

Novartis-Aktie leichter: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung

Novartis-Aktie leichter: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung

Novartis hat die Wartefrist gemäss dem HSR Act (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet.

Damit ist eine weitere wichtige Voraussetzung für den Abschluss der geplanten Übernahme des US-Unternehmens erfüllt.

Das öffentliche Übernahmeangebot läuft noch bis zum 27. Oktober 2025, sofern es nicht verlängert wird, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Dieses umfasst den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden US-Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung Anfang September hiess.

Novartis geht es bei der Übernahme vor allem um Pacibekitug, einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen, einen bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament aus der Tourmaline-Pipeline befindet sich den früheren Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien.

Novartis erreicht mit Cosentyx Fortschritte in der PMR-Behandlung

Novartis hat mit Cosentyx (Secukinumab) in der Phase-III-Studie REPLENISH in der Behandlung von Patienten mit Polymyalgia Rheumatica (PMR) sämtliche Ziele erreicht. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch relevante anhaltende Remission beziehungsweise einen Rückgang im Vergleich zu Placebo nach 52 Wochen, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.

Zudem sei mit Cosentyx auch eine Reduktion der kumulativen Steroiddosis im Jahresverlauf festgestellt worden, hiess es. Die Sicherheitsdaten entsprächen derweil dem bekannten Profil von Cosentyx. Insgesamt würden die in der Studie erzielten Daten das Potenzial des Mittels in der Behandlung von PMR, der zweithäufigsten entzündlichen Erkrankung bei Erwachsenen für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gebe, unterstreichen.

Die vollständigen Studiendaten zu Cosentyx in der genannten Indikation will Novartis auf einem kommenden medizinischen Kongress vorstellen. Zudem würden die entsprechenden Daten im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden eingereicht. Bei PMR handelt es sich um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die etwa im Nacken, in den Schultern oder den Hüften akute Schmerzen auslösen kann.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 104,36 Franken.

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie trotzdem leichter: Positives CHMP-Votum für Scemblix bei neuer CML

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
09:17 Marktüberblick: Edelmetalle unter Druck
08:32 SMI tritt auf der Stelle
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter aufwärts?
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’103.87 18.92 UEBSLU
Short 13’372.83 13.60 B6CSKU
Short 13’912.15 8.50 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’587.23 22.10.2025 10:37:59
Long 12’029.97 19.06 SZEBLU
Long 11’787.61 13.98 SG1BPU
Long 11’266.07 8.80 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge
Hoffnung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX letztlich höher -- Börsen in Asien beenden Handel mit Gewinnen
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:51 Kreise: Chefin von Bahn-Tochter DB Cargo muss gehen
10:50 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG ...
10:41 Verbraucher wollen für Halloween weniger Geld ausgeben
10:38 Preis für Opec-Öl gestiegen
10:29 ROUNDUP: Teamviewer senkt Ausblick - Zukauf 1E unter den Erwartungen
10:25 Deutsche Anleihen: Kaum veränderte Kurse
10:19 Darum legen die Ölpreise erneut zu
10:14 AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Wachstumsziele schocken Teamviewer-Anleger - Rekordtief
10:10 Geld für US-Streitkräfte im Shutdown? Notfalls zahlt Bund
10:09 AKTIE IM FOKUS 2: Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen