MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz

• Gesamtumsatz im dritten Quartal betrug 628,3 Millionen US-Dollar• Umsatz der Cloud-Datenbank Atlas wuchs um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr• MongoDB hob die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an

Starkes Wachstum bei Cloud-Plattform Atlas

MongoDB meldete für das am 31. Oktober 2025 beendete dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 628,3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis lag über den zuvor ausgegebenen Prognosen des Unternehmens.

Wesentlicher Wachstumstreiber war die Cloud-Datenbankplattform Atlas, deren Umsatz im Quartal um 30 Prozent zulegte und 75 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Die Abonnementerlöse stiegen um 19 Prozent auf 609,1 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal gewann MongoDB zudem 2.600 neue Kunden hinzu und verzeichnete zum 31. Oktober 2025 über 62.500 Gesamtkunden.

CJ Desai, President und Chief Executive Officer von MongoDB, kommentierte die Ergebnisse in der Pressemitteilung: "MongoDB lieferte starke Ergebnisse im dritten Quartal, die das obere Ende unserer Prognose übertrafen, angetrieben durch die anhaltende Stärke von Atlas, dessen Wachstum sich auf 30 % gegenüber dem Vorjahr beschleunigte."

Deutliche Margenverbesserung und Cashflow-Steigerung

Neben dem Umsatzwachstum erzielte MongoDB eine signifikante Verbesserung der Rentabilität auf bereinigter Basis. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 123,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 101,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie belief sich auf 1,32 US-Dollar pro Aktie, gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,16 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr.

Auf GAAP-Basis verringerte sich der operative Verlust von 27,9 Millionen US-Dollar auf 18,4 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust sank von 9,8 Millionen US-Dollar (0,13 USD pro Aktie) auf 2,0 Millionen US-Dollar (0,02 USD pro Aktie).

Die Liquidität verbesserte sich ebenfalls stark: Der Free Cash Flow betrug im Quartal 140,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 34,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Zum Stichtag 31. Oktober 2025 verfügte MongoDB über 2,3 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Äquivalenten.

Anhebung der Jahresprognose und CEO-Wechsel

Aufgrund der Ergebnisse des dritten Quartals erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Es wird nun ein Gesamtumsatz zwischen 2,434 Milliarden US-Dollar und 2,439 Milliarden US-Dollar erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (Non-GAAP) wird in einer Spanne von 436,4 Millionen US-Dollar bis 440,4 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Zuvor hatte MongoDB die Ernennung von Chirantan "CJ" Desai zum neuen President und Chief Executive Officer bekannt gegeben. Desai folgt auf Dev Ittycheria, der diese Position elf Jahre innehatte.

Aktienreaktion

Der Markt reagierte äusserst positiv auf die übertroffenen Quartalszahlen und die erhöhte Jahresprognose. Die MongoDB-Aktie steigt an der NASDAQ zeitweise um 24,53 Prozent auf 409,55 US-Dollar.

