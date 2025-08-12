K+S-Aktie höher: K+S schreibt tiefrote Zahlen

Netto und nach Anteilen Dritter stand für den Zeitraum April bis Juni ein Fehlbetrag von 1,73 Milliarden Euro zu Buche, wie der Halbjahresbilanz des Salz- und Düngemittelherstellers aus Kassel zu entnehmen ist, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Im Vorjahr hatte K+S einen kleinen Verlust von 6,1 Millionen Euro verbucht.

Grund für die Wertberichtigung ist vorrangig eine Anpassung der Annahme zum langfristige Euro-Dollar-Wechselkurs um 10 Cent nach oben. K+S hatte den Finanzmarkt darüber bereits Mitte Juli darüber informiert.

Anleger orientieren sich bei K+S aber weniger am Nettoergebnis als am Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA). Dieses ist wie bereits bekannt im zweiten Quartal um 18 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 110 Millionen Euro gesunken, vorrangig wegen einer Anpassung bergbaulicher Rückstellungen um 10 Millionen Euro. Weil das EBITDA deutlich unter dem Marktkonsens lag, hatte K+S dies schon vor zwei Wochen veröffentlicht.

Der Umsatz blieb mit 871 Millionen Euro nahezu konstant zum Vorjahr (874 Millionen Euro), steigende Preise im Düngergeschäft und ein starkes Europageschäft konnten die ungünstige Entwicklung des Dollarkurses ebenso ausgleichen wie eine etwas geringere Absatzentwicklung im Agrargeschäft.

An der Jahresprognose hält K+S angesichts der zuletzt moderat gestiegenen Kalipreise trotz ungünstigerer Annahmen für den Dollar wie bekannt fest. Das EBITDA soll zwischen 560 Millionen und 640 Millionen Euro landen - nach 310 Millionen in den ersten sechs Monaten.

Die K+S-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent auf 13,00 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES