CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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26.03.2026 20:27:42
CTS Eventim-Aktie: Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro erstmals überschritten
CTS Eventim ist im vergangenen Jahr weiter profitabel gewachsen und hat erstmals die 3-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle überschritten.
Das starke Schlussquartal spiegele insbesondere die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen sowie die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Events aller Grössenordnungen wider, so das MDAX-Unternehmen.
Der Hauptversammlung am 27. Mai soll die Ausschüttung von 138,2 Millionen Euro als Dividende vorgeschlagen werden. Das entspricht den Angaben zufolge wie gehabt 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,44 Euro je Aktie.
Im laufenden Jahr rechnet CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.
DOW JONES