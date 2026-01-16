Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’412 -0.5%  SPI 18’525 -0.4%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’306 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’021 -0.3%  Gold 4’602 -0.3%  Bitcoin 76’760 0.0%  Dollar 0.8021 -0.2%  Öl 64.3 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktien uneins: Amazon und Rio Tinto kooperieren bei Kupfer-Gewinnung
Suche...
Plus500 Depot

Daimler Aktie 35276862 / US2338252073

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Verkäufe im Blick 16.01.2026 10:13:40

Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger

Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger

Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft als noch im Vorjahr.

Daimler
14.90 EUR 2.05%
Kaufen Verkaufen
Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 422.510 Nutzfahrzeuge verkauft, das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Das vergleichsweise kleine Busgeschäft verzeichnete mit plus 2 Prozent einen leichten Zuwachs, wie aus einer Mitteilung des Nutzfahrzeugherstellers hervorgeht.

Nach Regionen belastete den DAX-Konzern das Geschäft auf dem weltweit wichtigsten Lkw-Markt: In Nordamerika sackte der Absatz um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten ab. Im Schlussquartal gaben die Absätze in Nordamerika sogar um 27 Prozent nach. In Europa erzielte Daimler Truck mit der Marke Mercedes-Benz (MB) im Gesamtjahr - dank eines guten Schlussquartals - mit 159.871 Einheiten einen nahezu unveränderten Absatz. Alleine im vierten Quartal zog der Absatz von MB um 11 Prozent an.

Erfreulich war ein Anstieg der Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge insgesamt von 67 Prozent auf 6.726 Einheiten. Im XETRA-Handel verliert die Daimler Truck-Aktie zeitwesei 1,37 Prozent auf 41,07 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

Weitere Links:

Daimler Truck erhält mit Arquus Grossauftrag für Militärlaster - Aktie leichter
Daimler Truck-Aktie: Die Entstehungsgeschichte der Kult-Lkws
Daimler Truck-Aktie trotzdem leichter: De Lijn bestellt 500 Elektrobusse

Bildquelle: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’017.38 19.82 SGZBPU
Short 14’311.39 13.75 SE3BRU
Short 14’831.71 8.98 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’411.63 16.01.2026 10:09:54
Long 12’925.32 19.96 SI9BZU
Long 12’607.28 13.61 SO0BYU
Long 12’084.35 8.98 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:15 Ölpreise kaum verändert - Deutlicher Anstieg durch Eskalation im Iran
10:15 GNW-News: GeekyAnts kündigt Expo-Feature mit Co-Founder Sanket Sahu über In-Browser-Entwicklungsinfrastruktur an
10:10 Deutsche Börse-News: Steyr Umsatzspitzenreiter (Nebenwerte)
10:05 APA ots news: Cybersicherheit gestärkt: FMA und OeNB ziehen positive Bilanz...
10:04 Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck
09:53 ROUNDUP 2: Ringen um letzte Details für E-Auto-Förderung
09:49 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
09:41 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt leicht nach Rekordrally
09:40 Ukrainische Armee berichtet von heftigen Kämpfen im Osten
09:50 NORMA-Aktie unter Druck: Metzler-Analyse schürt Zweifel an Anlagestory