Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Verkäufe im Blick
|
16.01.2026 10:13:40
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft als noch im Vorjahr.
Nach Regionen belastete den DAX-Konzern das Geschäft auf dem weltweit wichtigsten Lkw-Markt: In Nordamerika sackte der Absatz um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten ab. Im Schlussquartal gaben die Absätze in Nordamerika sogar um 27 Prozent nach. In Europa erzielte Daimler Truck mit der Marke Mercedes-Benz (MB) im Gesamtjahr - dank eines guten Schlussquartals - mit 159.871 Einheiten einen nahezu unveränderten Absatz. Alleine im vierten Quartal zog der Absatz von MB um 11 Prozent an.
Erfreulich war ein Anstieg der Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge insgesamt von 67 Prozent auf 6.726 Einheiten. Im XETRA-Handel verliert die Daimler Truck-Aktie zeitwesei 1,37 Prozent auf 41,07 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
29.12.25
|Daimler Truck-Aktie: Die Entstehungsgeschichte der Kult-Lkws (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Ausblick: Daimler gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig (Dow Jones)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Daimler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|Archion Group: Neues Lkw-Gemeinschaftsunternehmen von Toyota und Daimler Truck mit IPO 2026 (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Daimler Truck-Aktie gibt nach: Absatzrückgang von 15 Prozent - Schwäche in Nordamerika belastet (Dow Jones)
|
06.10.25
|Daimler Truck plant wohl Lieferung von 1'000 Militär-Lkw an Ukraine - Aktie fällt (Dow Jones)
|
11.09.25
|Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei (Dow Jones)
Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag abwärts.